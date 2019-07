Bassist und Sänger Mariusz Duda mit Schlagzeuger Piotr Kozieradzki beim Auftritt in Worpswede. (Lars Fischer)

Worpswede. Mariusz Duda vertritt durchaus steile Thesen. So meint der Sänger und Bassist, nach einem Konzert mit seiner Band Riverside fühle man sich jünger als zuvor. Das überrascht angesichts der Energieleistung, die die Musiker auf und das Publikum vor der Bühne der Worpsweder Music Hall erbringen. Dieser Jungbrunnen ist angesichts der äußeren Umstände definitiv mit Strömen von Schweiß gefüllt, und der Beginn des Abends ist nicht sehr vielversprechend.

Die niederländische Band Lesoir, die wie die späteren Hauptakteure dem sogenannten progressiven Rock zugerechnet wird, legt einen zwar soliden, aber insgesamt wenig inspiriert wirkenden Auftritt hin. Ausgestattet mit zwei Sängerinnen, Querflöte und doppelter E-Gitarre hat die Band viele Klangmöglichkeiten, aber sie kanalisiert diese kaum zu einem strukturiert wirkenden Ganzen. Alles bleibt Stückwerk.

Jeden Tropfen Schweiß wert

Von der Dynamik und dem klar umrissenen Songaufbau Riversides sind Lesoir meilenweit entfernt. Das Aushängeschild der polnischen Rockmusikszene geht zielgerichtet und komplex zur Sache, das häufig im Progrock anzutreffende Moment des übertrieben komplizierten Rumgefrickels geht ihnen komplett ab. Duda selber fremdelt offenbar mit der Kategorisierung seiner Musik, progressiver Rock sei doch Musik für alte Männer, findet er, auch wenn er den Begriff im Sinne von Experimentierfreudigkeit und Weiterentwicklung durchaus gerne in Anspruch nehmen würde. Möglicherweise begründet das den gefühlten Umkehrschub beim Alterungsprozess.

Mit ihrer aktuellen Veröffentlichung, dem siebten Album „Wasteland“, das auch an diesem Abend in Worpswede im Mittelpunkt steht, haben Riverside allerdings einen weiteren Schritt nach vorne getan. Neben den Bezügen zu Bands wie Pink Floyd, Yes oder King Crimson stehen bei dem Trio Stilmittel aus dem Metal hoch im Kurs. Zuweilen kommen auf ihren Alben auch Spielarten aus elektronischen Musikrichtungen wie Ambient zum Tragen, auf der Bühne aber spielen sie keine große Rolle. Dort findet die Band den perfekten Grat zwischen komplexen Passagen und keineswegs stumpfen Attacken. Sie überfrachten ihre Arrangements nicht, haben aber immer eine spannende und stilsichere Zuspitzung in petto. Dazu kommt eine im Grunde recht simple Lichtinstallation, die aber genauso effektiv und zielsicher wie die musikalischen Mittel Wirkung zeigt.

Dass die Zukunft Riversides vor Kurzem noch am seidenen Faden hing, wird erst in der Zugabe Thema. Anfang 2016 starb völlig überraschend ihr Gitarrist Piotr Grudziński, der wenige Monate zuvor noch beim Worpsweder Debüt der Band auf der Bühne der Music Hall stand. Das hinterbliebene Trio Mariusz Duda, Schlagzeuger Piotr Kozieradzki und Keyboarder Michał Łapaj nahmen sich eine längere Auszeit und entschieden dann – ergänzt um Gastmusiker – weiterzumachen. Grudziński stehe immer noch im Geiste mit ihnen auf der Bühne, sagt Duda. Gleichzeitig hat bei Konzerten mit Maciej Meller ein ständiger Gast seinen Platz eingenommen und wirkt so homogen ins Bandgefüge integriert, dass zumindest für Außenstehende keine Unterscheidung zu einem festen Bandmitglied mehr nachvollziehbar ist. Personell wie musikalisch fließt alles homogen ineinander und auch das Publikum ist sich einig: Dieser Hochgenuss ist jeden Tropfen Schweiß wert.