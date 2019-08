Die alten Bäume an der Flutbrücke sollen im Vorfeld des Neubaus fallen. Im Borgfelder Beirat regt sich Protest. (Christian Kosak)

Noch bevor an diesem Dienstag der Borgfelder Beirat in nicht öffentlicher Sitzung unter anderem zum Thema Borgfelder Flutbrücke tagt, nimmt die Diskussion über den Neubau des Verbindungsstücks zwischen Borgfeld und Lilienthal Fahrt auf. Die Ankündigung des Projektleiters des Bremer Amts für Straßen und Verkehr (ASV), Arend Kiefer, im Winter dieses Jahres mit dem Fällen von Buchen an der Borgfelder Allee beginnen zu wollen (wir berichteten), löst in der Ortspolitik Protest aus. Kiefer hatte angekündigt, dass die Vorarbeiten für den Neubau der Flutbrücke damit beginnen werden, dass sämtliche aus Borgfelder Sicht links der Flutbrücke stehenden Buchen entfernt werden müssten.

Grünen-Sprecher Jürgen Klaes kündigte am Dienstag umgehend Protest an. Er habe sich die Stelle bereits angesehen. „Eine Buche ist sehr krank, die muss wohl aus Gründen der Verkehrssicherheit weg, bei allen anderen Bäumen legen wir ein Veto ein“, erklärt Klaes. Aus Sicht des Grünen-Sprechers sind die alten Bäume das „Tor zu Borgfeld“, das unbedingt erhalten bleiben müsse.

Verständnis für den Protest

Freidemokrat Gernot Burghardt fühlt sich an die Diskussion um die Fällung von Bäumen bei der Verlängerung der Straßenbahnlinie 4 nach Lilienthal erinnert. „Das gab damals einen Sturm der Entrüstung, als Bäume entlang der Strecke gerodet werden mussten. Und so wird es auch diesmal sein“, prophezeit Burghardt. Er habe für den Widerstand Verständnis. Alexander Keil von der SPD hat sich bereits beim ASV erkundigt, ob die Fällung wirklich notwendig sei. Projektleiter Kiefer habe daraufhin angekündigt, die Baumfällungen detailliert auf der nicht öffentlichen Beiratssitzung zu erklären. Die Kritik aus dem Beirat nimmt Kiefer ernst. „Wir sind ganz sensibel, was die Fällung der Bäume betrifft, haben das aber alles sehr gut durchdacht“, sagt der Projektleiter auf Nachfrage. Der Verantwortliche für den Flutbrückenbau hatte angekündigt, „ganz dicht mit den Menschen vor Ort“ zusammenarbeiten zu wollen.

Für den Fall der Fällung wolle sich die Borgfelder CDU für Ausgleichspflanzungen einsetzen, betonte Beiratsmitglied Jörn Broeksmid. Kiefer zufolge sind die aber sowieso per Gesetz vorgeschrieben.