Borgfeld. Kaum haben sich die Borgfelder an sie gewöhnt, streicht Lisa Bork schon wieder die Segel. Im März, knapp ein Jahr nach ihrem beruflichen Start in Borgfeld, wird die Kirchenmusikerin bei einem Gottesdienst in der Kirche ein letztes Mal die Tasten der Orgel anschlagen, bevor die Gemeinde sie verabschiedet. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin indes befindet sich auf dem Höhepunkt, sagt Pastorin Almut Wichmann: Ab 12. Januar wird sich jeden Sonntag einer der drei Endrundenkandidaten in einem Bewerbungsgottesdienst vorstellen.

„Alle Mitglieder der Kirchengemeinden Borgfeld und Horn und der Andreasgemeinde sind eingeladen, sich ein Bild zu machen“, sagt Almut Wichmann. „Ich möchte, dass die Leute aus den Chören kommen und sagen, wie sie die Vorführungen finden.“ Gesucht wird zunächst die passende Besetzung für eine der beiden offenen Stellen für die drei Gemeinden. Schwerpunkt dieser Stelle ist die Leitung der Kantorei. Wer sie künftig bekleidet, soll ab April in Borgfeld den Erwachsenenchor, den Kinder- und den Jugendchor weiterführen, so Wichmann.

Dass Lisa Bork geht, war fast abzusehen. Der Grund sind Umstrukturierungen. „Diese Stelle war auf ein Jahr befristet, damit wir jetzt für die drei Kirchengemeinden zusammen zwei Kirchenmusiker einstellen können“, erklärt Almut Wichmann. Die 27-jährige Kirchenmusikerin und -wissenschaftlerin habe schließlich signalisiert, dass ihr die Ausrichtung der jetzt ausgeschriebenen Stellen nicht liege.

Die beiden neuen Kirchenmusiker sollen sich künftig die Arbeit aus anderthalb Stellen teilen. Ausgeschrieben waren diese nach Angaben der Pastorin deutschlandweit. Beworben hatten sich acht studierte Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen, darunter eine Kirchenmusikerin aus Berlin. Mit fünf Bewerbern haben die neun Vertreter der Kirchengemeinden Gespräche geführt. „Drei haben uns überzeugt“, sagt Almut Wichmann. Die studierten Kirchenmusiker aus Bremen, dem niedersächsischen Melle und Berlin werden sich in den kommenden drei Wochen praktisch beweisen müssen – beim Einstudieren von Liedern sowie beim gemeinsamen Singen mit den Gemeindemitgliedern und beim Orgelspiel. „Wir schauen uns an, wie sie dabei agieren und mit den Menschen umgehen“, schildert Wichmann das weitere Vorgehen. Einen Favoriten oder eine Favoritin hat sie nach eigenen Angaben nicht: „Alle drei passen gut zu uns, ich könnte mir jeden der drei gut hier als Kirchenmusiker vorstellen.“

Am Ende werden insgesamt sechs Pastoren und Kirchenvorstände – zwei aus jeder Gemeinde – über die Besetzung der Stelle entscheiden. Aus Borgfeld sind Pastorin Almut Wichmann und die Sprecherin der Kantorei dabei. „Bis Anfang Februar wollen wir unser Votum abgeben“, sagt Almut Wichmann. Danach müssen die Kirchenvorstände die Wahl absegnen.

Lisa Bork hingegen soll am 15. März ab 15 Uhr mit einem Gottesdienst in der Borgfelder Kirche verabschiedet werden. An diesem Gottesdienst, so Wichmann, sollen alle Chöre teilnehmen.

Die öffentlichen Bewerbungsgottesdienste zur Besetzung der zwei Kirchenmusikerstellen für die Kirchengemeinden Borgfeld und Horn sowie der Andreasgemeinde finden an drei Sonntagen statt: am 12. Januar (Borgfelder Kirche, Borgfelder Landstraße 15), am 19. Januar (Kirche Horn, Horner Heerstraße 30) und am 26. Januar (Andreasgemeinde, Werner-von-Siemens-Straße 55). Alle Gottesdienste beginnen um 11.30 Uhr. Zu Beginn singen sich die Teilnehmenden ein, es folgt der Gottesdienst. Danach besteht laut Pastorin Wichmann die Möglichkeit, sich über die eigenen Eindrücke auszutauschen. Alle, die sich für Musik begeistern, sind eingeladen.