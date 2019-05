Christa und Helmut Voß blicken voller Zufriedenheit auf glückliche und erfüllte 60 Jahre gemeinsamen Ehelebens zurück. (von der Decken)

Grasberg. 1959 mussten auch Christas Eltern ihr Ja-Wort zur Hochzeit der 17-jährigen Neu-Rautendorferin mit dem 18-jährigen Helmut Voß geben. Denn volljährig waren sie beide an ihrem Hochzeitstag vor 60 Jahren nicht. Beide gingen gerne aus, und so blieb es nicht aus, dass sie sich beim Tanz in der Huxfelder Gaststätte begegnet sind. Am 8. Mai feiern die beiden Rautendorfer nun ihre Diamant-Hochzeit im Kreise ihrer Familie.

Ihre grüne Hochzeit feierten sie mit vielen Gästen auf Helmut Voß' elterlichem Hof in Rautendorf. Christa Voß in einem von ihrer älteren Schwester genähten Brautkleid, und Helmut Voß trug den Hochzeitsanzug, den ihm seine Eltern schenkten. „Sie sah wunderschön aus“, sagt Tochter Ute Gehder, die gemeinsam mit ihrem Bruder aus dem alten Foto ein Puzzle zur Goldenen Hochzeit fertigten. Lief die kirchliche Trauung ohne besondere Vorkommnisse, stand die standesamtliche Trauung unter einem etwas anderen Stern. „Wir waren pünktlich, aber der Standesbeamte war nicht da“, erinnert sich Christa Voß mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Den sammelte dessen Ehefrau in der nächsten Kneipe ein und brachte ihn fix zur Zeremonie im Grasberger Standesamt. Der Standesbeamte kam zwar mit Verspätung, machte dann aber alles richtig, erinnert sich Helmut Voß.

Sie machen alles zusammen

Christa Voß zog nach der Hochzeit unter das Dach der Schwiegereltern und half in der kleinen Landwirtschaft mit. „Wir haben mit zwei Generationen in dem Haus in Rautendorf harmonisch miteinander gelebt“, sagt Helmut Voß rückblickend. Halbtags arbeitete die junge Frau in einem Bremer Haushalt, später wechselte sie in das Lilienthaler Hospital. Erst als ihre Enkelkinder geboren wurden, gab die Rautendorferin ihre Berufstätigkeit auf. „Das war gut“, denn sie liebte es, sich um ihre Enkelkinder zu kümmern. Ehemann Helmut arbeitete mehr als 50 Jahre im Straßenbau und half nach Feierabend und an den Wochenenden ebenfalls in der elterlichen Landwirtschaft. „Es waren schöne Zeiten damals“, darüber ist sich das Jubelpaar einig. Eines war ihnen in ihrem Eheleben immer besonders wichtig – alles zusammen zu machen. Jedes Jahr fuhren sie in Urlaub, genossen die gute Nachbarschaft und gingen ihrem Hobby, dem Kegeln, gerne nach. „Wir haben gerne gefeiert“, auch daran erinnern sie sich mit Freude.

„Nee“, sagt Helmut Voß eindeutig und ohne lange darüber nachzudenken auf die Frage, ob er irgendetwas lieber anders gemacht hätte. Alles war gut so, wie es war. „Landwirtschaft war einfach nicht mein Ding“, antwortet Christa Voß. Sie hätte lieber Vollzeit gearbeitet, statt in der Landwirtschaft der Schwiegereltern.

In Urlaub fahren kann das Ehepaar Voß heutzutage nicht mehr. „Sonst wären sie jetzt auch nicht hier“, sagt Tochter Ute, die um die Reiselust ihrer Eltern weiß. Zur Goldenen Hochzeit vor zehn Jahren fuhren Christa und Helmut Voß gemeinsam in Urlaub und wurden mit Kränzen von Freunden, Familie und Nachbarschaft und einer Überraschungsparty empfangen. „Das war ein schöner Tag“, sagen sie noch heute über diese unerwartete Feier. Gingen sie in den vergangenen Jahren an ihrem Hochzeitstag Essen, haben sie sich in diesem Jahr eine Feier im kleinen Kreis zu Hause gewünscht.