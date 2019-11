Puppentheaterspielers Ekke Neckepen spielt bei seinem Auftritt für alle Worpsweder Kindergärten in der Music Hall. (CARMEN JASPERSEN)

Gespannt blickten 124 kleine Besucher in der Music Hall in Worpswede auf die liebevoll gestaltete Bühne. Gebannt verfolgten sie auf ihren Stühlen das Geschehen der Puppen, die Christoph Bendikowski vom Verdener Figurentheater Ekke Neckepen mitgebracht hatte. Die Drei- bis Sechsjährigen aus den sechs Worpsweder Kitas hatten am Mittwochmorgen rund 45 Minuten lang Spaß an dem Stück „Weihnachten in der Manege“. Die poetische Geschichte handelte von einem Zirkusjungen, der sich nichts sehnlicher wünscht, als Seiltänzer zu werden, ein Weihnachtspaket versetzte den ganzen Zirkus kurz vor Heiligabend in helle Aufregung. Bereits zum achten Mal fand damit eine Vorweihnachtsaufführung für alle Kindergärten Worpswedes statt. „Es ist toll, dass die Music Hall uns dafür immer ihren Raum zur Verfügung stellt“, berichtet Maren Lilje vom DRK-Kindergarten. Hinterher gab es eine Brezel für jeden der jungen Zuschauer.