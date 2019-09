Die Volkshochschulen müssen sich regelmäßig auf ihre Qualität hin überprüfen lassen. Die VHS Lilienthal-Grasberg-Ritterhude-Worpswede hat nun einen Erfolg erzielt. (Sebastian Gollnow/dpa)

Lilienthal. Qualitätstest bestanden: Die Volkshochschule Lilienthal-Grasberg-Ritterhude-Worpswede hat zum wiederholten Mal das Zertifikat für „Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung“ (LQW) erhalten. Externe Gutachter haben der VHS damit die hohe Qualität ihrer Bildungs- und Beratungsangebote bescheinigt.

Für die VHS gilt dieses Prüfsiegel als wichtige Auszeichnung, von der nicht zuletzt die Finanzierung der Einrichtung abhängig ist. So ist nach VHS-Angaben unter anderem die Landesförderung an dieses Zertifikat gekoppelt. Etwa ein Siebtel der Mittel fließe aus Töpfen des Landes Niedersachsen an die VHS.

Um das Zertifikat zu erhalten, musste sich die VHS in elf Bereichen darstellen, unter anderem ging es dabei um das Leitbild der Einrichtung, um die Infrastruktur und um die strategischen Entwicklungsziele. Die Organisation um VHS-Leiterin Martina Michelsen musste aber auch darlegen, wie sie in die Kommunen eingebunden ist.

Zu diesem Prozess gehören regelmäßige Qualitätsworkshops mit dem gesamten Team der Volkshochschulen. Außerdem galt es, einen 100-seitigen Selbstreport zu erstellen. Schließlich hat sich eine Gutachterin die Einrichtung angesehen und erklären lassen. Zum Abschluss wurde ein weiterer Workshop veranstaltet, bei dem gemeinsam mit der externen Gutachterin und dem gesamten Team neue strategische Entwicklungsziele für die nächsten vier Jahre festgelegt wurden.

Nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz sind geförderte Einrichtungen verpflichtet, sich auf diese Weise überprüfen zu lassen. Das LQW-Zertifikat, das die VHS nun erneut erhalten hat, ist vier Jahre lang gültig.