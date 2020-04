Nach wie vor wird rege getestet: In der Region gibt es seit Mittwoch einige bestätigte Neuinfektionen. (Sebastian Kahnert/dpa)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Seit Mittwoch verzeichnet das Gesundheitsamt des Landkreises Osterholz vier neue positive Coronafälle. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Die Personen stammen aus Ritterhude, Worpswede, Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck und sind sowohl Reiserückkehrer als auch Kontaktpersonen. Damit liegen nun 73 bestätigte Fälle vor. Die meisten Personen, 52 nämlich, sind aber bereits wieder gesund.

Der Landkreis Osterholz erinnert in einer Mitteilung daran, dass Personen, die aus dem Ausland einreisen, verpflichtet sind, sich unverzüglich nach ihrer Einreise in die häusliche Quarantäne zu begeben. Das Gesundheitsamt ist hierüber zu informieren. Betreffende Personen sollten montags bis freitags über das Bürgertelefon unter 04791/ 930 29 01 Kontakt aufnehmen, am Wochenende per E-Mail über gesundheitsamt@landkreis-osterholz.de. Geregelt ist die Pflicht zur häuslichen Qurarantäne für Einreisende aus dem Ausland per Verordnung. Sie sieht Sonderregelungen vor.

Im Landkreis Rotenburg gibt es seit Mittwoch einen neuen Corona-Fall, bisher wurden damit insgesamt 88 Fälle gezählt, 61 davon sind mittlerweile wieder genesen, eine Person ist gestorben.