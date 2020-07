Grünen-Fraktionschefin Erika Simon dementiert die Vorwürfe der Querdenker als haltlos. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. Die Fraktion der Querdenker im Lilienthaler Gemeinderat beschuldigt die Fraktionschefin der Grünen, Informationen aus dem nichtöffentlich tagenden Verwaltungsausschuss (VA) an die Öffentlichkeit lanciert zu haben. Konkret geht es um die Abstimmung über die Baumschutzsatzung. Diese hatten die Grünen beantragt und waren damit zunächst im Bauausschuss und dann im VA gescheitert. Die Querdenker werfen den Grünen vor, mit nichtöffentlichen Informationen Politik zu machen. Fraktionschef Ingo Wendelken kündigte in einer Pressemitteilung an, den Vorgang durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Osterholz sowie durch die Verwaltungsspitze der Gemeinde Lilienthal prüfen zu lassen. Wendelken: „Wir als Querdenker sind sehr für mehr Transparenz, aber auch für die Einhaltung gültiger Regeln.“

Die Fraktionschefin der Grünen, Erika Simon, dementiert die Vorwürfe als haltlos und betont: „Ich plaudere nicht aus dem Verwaltungsausschuss.“ Aber nicht alles, was in nichtöffentlicher Sitzung besprochen werde, sei auch geheim, betont die Juristin. Sie dürfe sehr wohl aus dem VA berichten, solange sich daraus keine Rückschlüsse auf das Abstimmungsverhalten und die Redebeiträge Einzelner ergeben. Simon sieht einer Prüfung durch die Kommunalaufsicht gelassen entgegen und würde sich wünschen, „dass nicht länger durch eine falsch verstandene Verschwiegenheitspflicht Druck ausgeübt wird.“