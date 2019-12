Ingo Wendelken, Fraktionschef der Querdenker im Lilienthaler Gemeinderat. (fr)

In der Debatte um den Standort für den Bau einer fünften Grundschule in Lilienthal legt die Fraktion der Querdenker einen neuen Antrag vor. Im Vorfeld der Ratssitzung am heutigen Donnerstagabend beantragt sie, 40 000 Euro für die Planung in den Haushalt einzustellen. Der Antrag wird nach Angaben der Querdenker von CDU und FDP unterstützt und hätte damit eine Mehrheit.

Unterdessen hat der Verwaltungsausschuss nach Angaben der Querdenker die Empfehlung des Finanzausschusses umgesetzt, wonach der Bürgermeister Verhandlungen zum Kauf eines Grundstückes an der Moorhauser Landstraße aufnehmen soll. „Ob der Standort realisiert werden kann, hängt natürlich auch vom Preis ab, aber eben nicht einzig und allein“, betont Fraktionschef Ingo Wendelken.

CDU und FDP indes wollen die Standortentscheidung angesichts der hohen Verschuldung der Gemeinde von den Kosten abhängig machen. Die SPD favorisiert wie die Querdenker den Standort an der Moorhauser Landstraße und warnt vor den Folgekosten, sollte eine neue Schule zusammen mit einem neuen Baugebiet an der Mauerseglerstraße realisiert werden. Grüne und Linke lehnen ein weiteres Neubaugebiet und damit gegen den Bau einer Grundschule an der Mauerseglerstraße ab.

Den Querdenkern fällt bei der Entscheidung über den Standort einer fünften Grundschule eine tragende Rolle zu. Ohne die kleine Partei werden weder Schwarz-Gelb noch Rot-Rot-Grün eine Mehrheit bekommen. Ingo Wendelken schlägt deshalb vor, dass zunächst der Investor für das Baugebiet an der Mauerseglerstraße sein Projekt vorstellt. Anschließend soll über den Standort an der Moorhauser Landstraße mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden. Bis Ende Januar wollen die Querdenker beide Standorte bewerten.

Bürgermeister Kristian W. Tangermann (CDU) hatte das Neubaugebiet an der Mauerseglerstraße vorgeschlagen, um die Kosten für einen Schulneubau zu reduzieren, indem der Investor ein Grundstück im Plangebiet zur Verfügung stellt. Infolge der Klimadebatte aber schwindet die Bereitschaft im Gemeinderat, weitere Flächen zu versiegeln. Der alternative Standort an der Moorhauser Landstraße ist insofern schwierig, als dass die dort befindliche Wurt unter Denkmalschutz steht. Ein Neubau müsste sich der Wurt anpassen und nicht umgekehrt. Das wiederum könnte teuer werden.