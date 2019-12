Quintabolous treten in der Lilienthaler Klosterkirche auf. (fr)

Lilienthal. Wer die fünf Sängerinnen und Sänger von Quintabulous am Sonntag, 8. Dezember, in der Klosterkirche in der Klosterstraße 14 in Lilienthal sehen und vor allem hören möchte, muss sich ein wenig früher auf den Weg machen, um nicht einen Großteil zu verpassen. Denn das Weihnachtskonzert mit vielstimmiger Vokalmusik aus Jazz, Swing, Pop und Soul, aber auch ruhigeren Stücken beginnt nicht erst um 19 Uhr, sondern bereits um 18 Uhr. Die Band hatte zunächst den späteren Termin verbreitet, und so war er auch in unserer Zeitung erschienen. Quintabulous wurde 2018 von Studenten der Hochschule für Künste Bremen sowie der Universität Bremen gegründet. Die fünf Sängerinnen und Sänger, die in unterschiedlichen musikalischen wie auch beruflichen Feldern tätig sind, verbindet der Wunsch, herausragende Werke der Vokalmusik auf hohem Niveau zu präsentieren. Der Eintritt ist frei.