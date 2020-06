Timm Ulrichs versteht sich als Totalkünstler. Der Barkenhoff zeigt seine Arbeiten bis November. (Fabian Wilking)

Worpswede. Mit dem Titel des Totalkünstlers mag sich der ein oder andere schwertun. Man muss schon die Person, die diesen Rang für sich beansprucht, erleben, um zu verstehen, was damit gemeint sein könnte. Timm Ulrichs hat sich schon vor Jahrzehnten so verstanden und deswegen findet sich diese Bezeichnung auch im Untertitel der Sonderausstellung, die der Worpsweder Barkenhoff von diesem Sonnabend an bis zum 1. November zeigt. Die Schlagzeile aber lautet „Natur – Unart – Unrat“, ein dreifaches Anagramm, das aus einem der zahlreichen Texte Ulrichs stammt.

Die Schau, deren Start um drei Monate verschoben werden musste, ist eine Würdigung zum 80. Geburtstag des Künstlers, der in diesem Jahr mit dem renommierten Käthe-Kollwitz-Preis ausgezeichnet wurde. Zeitgleich zeigt die Berliner Akademie der Künste sein Werk. In Worpswede kuratierte Mirjam Kreber die Ausstellung als Abschlussarbeit ihres wissenschaftlichen Volontariats im Barkenhoff. Sie hat 24 Werke Ulrichs' ausgewählt, die nur einen ersten Einblick in das vielschichtige Werk bieten können. Es sind Objekte und Grafiken, Texte, Installationen und Videoarbeiten, die sich im weitesten Sinne mit dem Thema Natur auseinandersetzen.

Revolutionäre Kunst

Timm Ulrichs interessieren keine Genregrenzen, wenn überhaupt versteht er sich als Neo-Dadaist. Ihm gehe es darum, Ideen zuerst zu denken und sie umzusetzen. Es ärgert ihn, wenn er später feststellen muss, dass jemand vor ihm schon darauf gekommen sei, sagt er. Der 80-Jährige sprüht vor Schalk, wenn er von seiner Arbeit spricht, die leicht und humorvoll daherkommt ohne gefällig zu sein. Er hat sich etwas Spitzbübisches erhalten, und es macht ihm ganz offenbar einen Heidenspaß, davon zu berichten. Etwa, wenn er Objekte zeigt, bei denen er Keilrahmen in Bienenstöcke gehängt hatte, um sie von den Tieren mit Waben überziehen zu lassen: „Ich habe schon immer gerne arbeiten lassen“, meint er, „das verschweige ich nicht.“

Geboren wurde der Künstler 1940 in Berlin, aber er wuchs in Bremen auf. Die Familie habe viele Spuren in Schwachhausen hinterlassen, berichtet er. Und er weiß noch genau, wo er 1954 des Finale der Fußball-Weltmeisterschaft sah: vor dem Laden eines Elektrohändlers, der ein Fernsehgerät im Schaufenster laufen ließ. Ins Weser-Stadion sei er stets umsonst hineingekommen, über den Zaun. Heute undenkbar. Eine besondere Bindung zu Worpswede, wo er das erste Mal 1981 ebenfalls auf dem Barkenhoff ausstellte, habe er aber nicht. Als Kind sei es wohl mal Ausflugsziel gewesen, aber mit der Worpsweder Malerei könne er wenig anfangen. Selbst die Bilder Paula Modersohn-Beckers empfand er lange als „unbeholfen“, das sehe er aber heute anders.

Seine eigene Kunst sollte revolutionärer sein, er wollte ein „Rabauke“ werden, sagt er mit Stolz. Und obwohl er heute eine anerkannte Größe der deutschen Kunstszene ist, kokettiert er gerne mit seiner angeblichen Erfolglosigkeit. Mehrfach behauptet er, seine Entscheidungen hätten eine internationale Karriere verbaut, und er muss bei diesem Understatement nicht einmal grinsen. Dabei ist er durchaus auch im öffentlichen Raum wahrnehmbar. Er schuf beispielsweise den „Großen Wagen“, die Skulptur an der Wümme-Brücke zwischen Borgfeld und Lilienthal. Unter Kollegen gelte er als „Streithammel“, was so gar nicht zu seinem Charme passen will. Aber er teilt gerne und kräftig aus: Angesprochen auf die Auswirkungen der Corona-Krise auf Künstler zuckt er nur die Schultern. Er habe vorher nichts verdient und seitdem auch nicht, insofern habe sich für ihn nichts verändert. Das gehe 98 Prozent der Kollegen wohl ebenso, höchstens solche „Modekünstler“ wie Jonathan Meese hätten vielleicht Einbußen. „Ich habe sowieso noch jedes Jahr mit einem Minus abgeschlossen!“

Dass es überhaupt so weit kam, hat sicherlich auch mit Glück zu tun. Timm Ulrichs' Definition des Totalkünstlers bedeutet auch, dass er Leib und Seele aufs Spiel setzt. Die Kunst macht um die eigene Körperlichkeit keinen Bogen, die aufs Augenlid tätowierten Worte „The End“ bestätigen dies. 1981 inszenierte er sich als lebendiger Blitzableiter in Worpswede. Mit einer meterhohen Antenne auf dem Rücken ging er nackend durchs Gewitter, davon zeugt eine Fotografie in der Ausstellung. Beim Aufräumen der Remise fand Kreber noch Reste dieser Aktion.

Die Installation „Eau Niveau“, die mit Entengrütze auf dem Barkenhoff-Teich stattfand, ist ebenfalls dokumentiert. Zentrale Ausstellungsstücke aber sind zwei Möbelgruppen: ein mit Laub gefüllter Stuhl aus hohlem Glas und eine in Tarnmuster gehaltene Sitzgruppe mit entsprechendem Geschirr und Wandbehang, die Éduard Manets „Das Frühstück im Grünen“ fortführt. Ulrichs' These dazu: Mit dem Wechsel der Stile in der Kunst habe sich auch die Struktur der militärischen Tarnung verändert.

Versteckspiele und Andeutungen, Doppelsinniges und Kritisches verbindet Timm Ulrichs in seiner grenzenlosen Kunst. Er sagte einmal, er brauche keinen speziellen Arbeitsraum, sein Gehirn sei sein Atelier. So gesehen ist der Weg durch den Barkenhoff ein Ausflug in eine seiner zahllosen Hemisphären.