Während der Sperrung ist eine Umleitung für den Radverkehr über die Leher Heerstraße ausgeschildert. (CARMEN JASPERSEN)

In der zweiten Woche der Herbstferien wird der Jan-Reiners-Weg auf Höhe der A 27 eine Woche lang voll gesperrt sein. Das teilt ein Sprecher der Bremer Verkehrssenatorin mit. Grund sind Arbeiten an der Brücke, die über die Autobahn führt. Von Montag, 19. Oktober, bis Freitag, 23. Oktober, erledigt das Amt für Straßen und Verkehr dort dringend notwendige Arbeiten, heißt es aus dem Verkehrsressort. Betroffen sei insbesondere der Radverkehr, für den der Jan-Reiners-Wanderweg eine wichtige Verkehrsverbindung von der Bremer Innenstadt bis in das niedersächsische Umland sei. Aus diesem Grund seien die Arbeiten extra in die verkehrsarme Zeit der Herbstferien gelegt worden, teilt die Behörde mit. Eine Umleitung für den Radverkehr über die Leher Heerstraße sei in beide Richtungen ausgeschildert. Die Arbeiten auf der Brücke umfassen die Erneuerung der Entwässerungsanlagen und die Entfernung der schadhaften Beschichtung auf der Fahrbahn, heißt es zur Begründung. Das Amt für Straßen und Verkehr werde die Sperrung gleichzeitig nutzen, um in dem Rampenbereich vor der Brücke die Schutzgeländer zu erneuern. Der Jan-Reiners-Weg ist eine viel befahrene Route. Sie führt von Lilienthal über die Stadtteile Borgfeld und Horn-Lehe auf direktem Wege in die Stadt. Entlang dieser Strecke fuhr 54 Jahre lang eine Schmalspurbahn vom Bremer Parkbahnhof nach Tarmstedt.