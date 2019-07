Unfall in Worphausen

Radfahrer schwer verletzt

André Fesser

Bei einem Unfall in Worphausen ist am Montagvormittag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn an der Ecke Worphauser Landstraße/Lüninghauser Straße offenbar übersehen.