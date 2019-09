Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls (Symbolfoto). (Björn Hake)

Tarmstedt. Ein 63-jähriger Radfahrer aus der Samtgemeinde Tarmstedt ist am Donnerstagnachmittag auf dem Radweg an der Kreisstraße 113 am Tarmstedter Ortsausgang zu Fall gekommen und später gestorben. Laut Polizei hatte ein Verkehrsteilnehmer den Mann gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg liegen gesehen und sofort angehalten. Da der Gestürzte keine Lebenszeichen aufwies, begann der Helfer sofort mit der Reanimation und informierte zusätzlich Polizei und Rettungsdienst. Trotz aller Bemühungen konnte ein Arzt später nur noch den Tod des 63-Jährigen feststellen. Da derzeit noch nicht geklärt ist, wie der Verstorbene zu Fall gekommen ist, bittet die Polizei mögliche Zeugen unter Telefon 04281/ 93 060 um sachdienliche Hinweise.