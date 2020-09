Auf einer musikalischen Radtour durchs Blockland präsentieren Geigerinnen und Geiger des Kammerensembles Konsonanz in unterschiedlichen kleinen Gruppierungen Musik aus mehreren Jahrhunderten. (Claudia Beisswanger)

Blockland. Wegen der Einschränkungen bei den Auftrittsmöglichkeiten hat sich das Kammerensemble Konsonanz etwas Neues einfallen lassen: eine musikalische Radtour. Die führt am kommenden Sonntag, 6. September, durch das Blockland. Open Air seien die Hygieneregeln einfacher einzuhalten, sagt Claudia Beißwanger, die im Management des kleinen Orchesters mitwirkt. Das Kammerensemble mit Sitz in Bremen besteht aus professionell ausgebildeten klassischen Streichinstrumentalisten. Es wurde 2014 gegründet.

Mit dem neuen Konzertformat „Musik im Grünen“ können fahrradbegeisterte Musikliebhaber an dem Tag den Bremer Stadtteil erkunden. An vier verschiedenen Stationen auf der geführten Tour präsentieren insgesamt 15 Musikerinnen und Musiker des Kammerensemble Konsonanz in unterschiedlichen kleinen Gruppierungen Musik aus mehreren Jahrhunderten. Am Ende der Radtour besteht die Möglichkeit, die Fahrt im Hof-Café von Hof Bavendamm bei Kaffee und Kuchen ausklingen zu lassen. Die Route ist zirka 20 Kilometer lang. Start und Endpunkt der Tour ist der Parkplatz vor dem „Haus am Walde“ am Kuhgrabenweg.

Es werden insgesamt vier verschiedene geführte Touren angeboten mit jeweils unterschiedlichem Tempo. Das Musik-Programm und die Route sind für alle vier Touren identisch. Dauer der einzelnen Touren: zirka drei bis 3,5 Stunden. Zur Teilnahme wird ein eigenes Fahrrad benötigt. Falls das Wetter am kommenden Sonntag nicht mitspielt, bieten die Musiker für Sonntag, 13. September, Ersatztermine an. Die Tickets kosten zwischen 15 und 25 Euro, es gibt noch für alle vier Touren Restkarten, die ausschließlich im Vorverkauf zu erwerben sind über Nordwest-Ticket oder online über www.nordwest-ticket.de/thema/musik-im-gruenen.