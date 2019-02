Zu klein, zu alt und nicht auf dem Stand der Technik ist der alte Edeka-Markt an der Falkenberger Landstraße in Lilienthal. (Christian Kosak)

Es wird noch dauern, bis das neue Edeka-Center in Lilienthal an der Falkenberger Landstraße eröffnet wird. Mit einem Baubeginn rechnet Investor Siegfried Schausberger frühestens in diesem Herbst und spätestens im nächsten Frühjahr. Die Bauphase wird dann noch einmal eineinhalb Jahre dauern. Wegen der Einwände bei den Planungen hatte sich das Projekt verzögert. Am Montagabend stimmte der Bauausschuss nun den überarbeiteten Entwürfen für den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan zu – bei einer Gegenstimme. Die kam vom Linken-Politiker Reinhard Seekamp. Er kann nicht glauben, dass die Verlegung des Jan-Reiners-Weges alternativlos ist.

Die frühere Kleinbahnstrecke ist die Hauptverkehrsachse für Radfahrer in Lilienthal. Über 27 Kilometer führt die historische Trasse von Tarmstedt über Lilienthal nach Bremen. Die Verlegung wird notwendig, damit der alte Edeka-Markt während der Bauphase des neuen Edeka-Centers geöffnet bleiben kann. „Was sind 1,5 Jahre Bauzeit gegen eine Verlegung des Radweges auf Jahrzehnte?“ fragte Seekamp. Die anderen Mitglieder des Bauausschusses aber wollen die Nahversorgung in der Bauzeit aufrechterhalten und stimmten für den Plan.

Der sieht vor, dass der Radweg um das 50 mal 98 Meter große Gebäude herumführt. Grünen-Politiker Hanno Dehlwes kritisierte die Streckenführung: „Die Kurven sind zu scharf.“ Er forderte, das Gebäude weniger rechtwinklig zu bauen. Bauamtsleiter Stephen Riemenschneider erklärte, dass die Außenwand im Vergleich zum ersten Entwurf bereits zurückgenommen worden sei. Auch der Landkreis Osterholz hatte die Streckenführung moniert. Die Kurven werden also sanfter ausfallen, der Umweg aber bleibt. Während der Bauphase soll eine Umleitung für den Radweg als Provisorium angelegt werden.

Das Planungsbüro stellte die verschiedenen Gutachten zum Entwurf vor. Demnach ist die Erschließung über die Falkenberger Landstraße unproblematisch. Der örtliche Einzelhandel sei durch den neuen Markt nicht gefährdet. Laut Prognose wird der Kaufkraftabzug durch die vergrößerte Verkaufsfläche vor allem zu Lasten der Discounter und nicht zu Lasten des Einzelhandels gehen. Allerdings sei die Lärmbelästigung für die Anwohner durch die Anlieferung so hoch, dass die geplante Lärmschutzwand nunmehr von 2,8 auf drei Meter erhöht werden soll.

Nach den derzeitigen Plänen soll der neue Markt etwa 600 Quadratmeter größer werden als der alte. Vorgesehen ist eine Verkaufsfläche von 2900 Quadratmeter plus 120 Quadratmeter für Backshop und Café, 90 Quadratmeter für Fisch und Feinkost sowie 100 Quadratmeter für einen Friseur oder einen Toto-Lotto-Laden. Geplant sind auch öffentlich zugängliche Toiletten. Dafür hatte sich insbesondere die SPD eingesetzt. Rolf Nordmann: „Das ist für die Senioren wichtig.“

28 Läubbäume sollen Areal auflockern

Hanno Dehlwes haderte bis zum Schluss mit der Bepflanzung des Parkplatzes. Geplant sind 175 Stellplätze. Diese sollen auf dem bisherigen Parkplatz sowie auf dem Gelände des alten Marktes entstehen. 28 Laubbäume sollen das Areal auflockern. Dehlwes forderte eine Begrünung mit heimischen Hölzern und stellte einen entsprechenden Antrag. Dieser wurde jedoch vom Ausschuss abgelehnt. Wie die Planerin erklärte, seien beispielsweise Eichen ungeeignet, weil die Eicheln auf die Autodächer fallen würden.

8,3 Millionen Euro will die Siegfried Schausberger GmbH aus Lilienthal in den neuen Edeka-Markt investieren. Immobilienverwalter und Beauftragter des Investors ist Claus Meyer, der die Bauausschusssitzung am Montagabend verfolgte. „Wir sind froh, wenn wir das Projekt endlich umsetzen können“, sagte Meyer auf Nachfrage. Der alte Markt, der ebenfalls Schausberger gehört, ist in die Jahre gekommen. „Das genügt den heutigen Ansprüchen nicht mehr“, weiß Meyer. Er ist froh, dass der Neubau sich nun doch noch am alten Standort realisieren lässt, damit man dort auch künftig zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Rollator einkaufen kann.