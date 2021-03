Ein Velomobil huscht durch die Baustelle zwischen Grasberg und Tarmstedt. (Christiane Seeger)

Die Baustelle befindet sich an der Gemeindegrenze beim Abzweig Müllersdamm in Richtung Tarmstedt. Aufgrund des trockenen Sommers 2018 hatten sich extreme Setzungen gebildet, die zu starken Wellenbildungen führten. Der Radweg erinnert teilweise an einen sogenannten Pump-Trail aus dem Mountainbike-Sport. Der Zustand des Radweges und der Fahrbahn der L 133 ist bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bekannt. Vergleichbare Schadensbilder gebe es auf vielen Streckenbereichen, sagte Rick Graue, der zuständige Geschäftsbereichsleiter für den Bereich Verden, auf Anfrage. Einen konkreten Termin für die Sanierung weiterer Streckenabschnitte könne er jedoch nicht nennen. Dies hänge von der Finanzierung ab. Zunächst seien für diesen Radweg nur kleinere Reparaturmaßnahmen sowie Sanierungen einzelner Schadstellen geplant. Das blaue Fahrzeug links ist ein Velomobil, ein verkleidetes Liegerad.