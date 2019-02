Vor dem Amtmann-Schroeter-Haus ging eine Straßenbahnhaltestelle zu Bruch. (André Fesser)

Lilienthal. Die Polizei in Lilienthal muss sich erneut mit Fällen von Sachbeschädigung befassen. Nachdem es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Vandalismus im Ortskern gekommen war, traf es diesmal vor allem das Gelände der Stiftung Amtmann-Schroeter-Haus.

Die Fenster des Heiner-Haase-Saals wurden großflächig beschmiert. (André Fesser)

Offenbar haben sich junge Leute in der Nacht zu Sonnabend im Garten der vor allem für Senioren gedachten Anlage getroffen. Sie stellten Bänke zusammen, den Spuren zufolge floss dabei auch jede Menge Alkohol. Es komme häufiger vor, dass dort junge Leute zusammensitzen, sagt eine Anwohnerin. Allerdings sei es bislang noch nicht zu Sachbeschädigungen gekommen.

In der Nacht zu Sonnabend war das anders. Am nächsten Morgen waren Blumenkübel umgekippt, eine Bank beschädigt, außerdem wurden die Fenster des anliegenden Heiner-Haase-Saals und einige weitere Begrenzungsmauern mit Farbe besprüht. Unter anderem finden sich dort Codes, die auf eine polizeifeindliche Gesinnung hinweisen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 600 Euro.

Auch außerhalb des Geländes ging viel kaputt: So zerstörten Unbekannte eine Scheibe der Straßenbahnhaltestelle Lilienthal-Mitte direkt vor dem Amtmann-Schroeter-Haus. Laut Polizei wurde in derselben Nacht zudem ein Abfallbehälter am Fritz-Gagelmann-Weg nahe der Wörpe zerlegt. Ob es sich in all diesen Fällen und dieselben Täter handelt, ist aber unklar.

Der Code "1312" deutet auf eine polizeifeindliche Gesinnung hin. (André Fesser)

Auch die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Taten und den Sachbeschädigungen der jüngeren Vergangenheit in Lilienthal gibt, vermochte ein Polizeisprecher am Wochenende nicht zu beurteilen. Wie berichtet, hatten Unbekannte erst am vergangenen Wochenende im Bereich des Schulzentrums Schoofmoor und der angrenzenden Sport-und Schwimmhalle randaliert. Auch dort wurden Farbschmierereien angebracht, außerdem war eine Fensterscheibe des Vereinshauses des TV Falkenberg zu Bruch gegangen. Vermutlich Ende Januar hatten Unbekannte auf dem Gelände des Tennisclubs Falkenberg gewütet und unter anderem einen Geräteschuppen aufgebrochen. Bereits Mitte Januar waren auf dem Parkplatz der Sportanlagen im Schoofmoor mehrere Fahrzeuge beschädigt worden.