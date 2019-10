Ginge es nach den Vorstellungen der Eigentümer, dann würde an der Borgfelder Heerstraße ein neues Geschäftszentrum entstehen. (Antje Stürmann)

Der Borgfelder Beirat ist rasant in den Herbst gestartet. Kaum hat sich das Gremium nach der Wahl konstituiert, ist bereits Feuer unterm Dach. Gewiss hat das auch mit den Themen zu tun. Zum Dauerstreitpunkt Dorfgemeinschaftshaus haben die Eigentümer des Viohl-Geländes mit ihren Plänen zur Umgestaltung des Hotspots an der Borgfelder Heerstraße ein neues Thema gepackt, das Chancen und Risiken birgt und zu dem jeder im Ortsteil eine Meinung hat.

Aber auch das Stühlerücken im Beirat selbst sorgt für Bewegung. Zwar ist Heike Klatte nach ihrem Austritt aus der CDU unverdächtig, ins andere Lager überzulaufen, zumal sie allein die Agrarpolitik auf Bundesebene als Grund für ihre Abkehr anführt. Zugleich kann sich die CDU auf Ortsebene nun aber nicht mehr so sicher sein wie bisher, dass bei Abstimmungen genügend Hände nach oben gehen, um die Mehrheit herzustellen.

Für Stimmung im Beirat hat aber auch der neue Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt gesorgt. Der FDP-Politiker ist ein Anhänger klarer Worte und mag sich nicht verstellen, auch wenn er damit mal aneckt. Seine vehement vorgetragenen Zweifel an Sinn und Umsetzbarkeit des Viohl-Projekts, das Baumarkt, Wohnanlage, Drogeriemarkt und Discounter an einer Stelle vereinen könnte, haben diejenigen, die den Ort entwickeln möchten, aber vor den Kopf gestoßen.

Natürlich kann man Zweifel am Viohl-Plan hegen: Die Einkaufsströme im Ort würden sich verschieben, was auch die Einzelhändler im Ortszentrum beträfe. Und auch der Verkehrsfluss an diesem Nadelöhr, durch das die Pendler aus Niedersachsen in die Stadt strömen, wäre kaum mit einer Verlängerung einer Abbiegespur zu gewährleisten.

All diese Dinge müssen jedoch zunächst in den zuständigen Gremien diskutiert werden. Der Beiratssprecher lässt aber durchblicken, dass er den gerade erst gebildeten und für derartige Fragen zuständigen Bau- und Verkehrsausschuss des Beirats in dieser Frage für den falschen Debattenort hält. Damit hat er den Ton für die weitere Beiratsarbeit gesetzt. Führt das dazu, dass der Beirat Ergebnisse produziert, dann war der Vorstoß richtig. Ist das Miteinander aber nun dahin, könnte die Zeit bis zur nächsten Wahl ganz schön lang werden.