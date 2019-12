Ulf Breden, Leiter der Kommunalen Verkehrsüberwachung des Landkreises, baut an der Trupermoorer Landstraße in Lilienthal die Messanlage auf. Wenn alles steht, wird geblitzt. (CARMEN JASPERSEN)

Es braucht nur ein paar Kabelverbindungen, aber die machen ganz schön viel Arbeit. Ulf Breden muss einige Male durchs Dickicht stapfen, bis die Anlage endlich aufgebaut ist. Mehrfach geht er zum Auto zurück, um Material zu holen. Immerhin regnet es nicht, das macht den Einsatz erträglich.

Breden ist Leiter der Kommunalen Verkehrsüberwachung des Landkreises Osterholz. Gemeinsam mit einem Kollegen und einem Spezialfahrzeug hat sich der 48-Jährige an diesem Vormittag auf einem Garagenhof an der Trupermoorer Landstraße in Lilienthal platziert. Sie sind gekommen, um Geschwindigkeiten zu messen – sie sind die, die es blitzen lassen. Für Breden und seinen Kollegen ist es der zweite Einsatz an diesem Tag. Früh am Morgen hatten sie sich an der Lüninghauser Straße aufgebaut. Schon dort waren einige zu schnell unterwegs: Bei einem, erzählt Breden, haben sie 89 Kilometer in der Stunde gemessen. Innerorts. Bei Nebel.

Die Anlage ist in einem Spezialauto untergebracht. Die Akkus reichen, um einen halben Tag lang zu messen. (CARMEN JASPERSEN)

Jetzt stehen sie an der Trupermoorer Landstraße. Auf Höhe der Grundschule ist Tempo 30 erlaubt, die Stelle gilt als Gefahrenpunkt. Zwanzig Minuten etwa brauchen die beiden Verkehrsüberwacher, um die Anlage einzurichten. Beidseits der Straße stellen sie Kameras und Blitzgeräte auf. Hinzu kommt eine Messeinheit, die registriert, wie schnell die Fahrzeuge vorüberfahren, und die im Falle einer Geschwindigkeitsüberschreitung die Anlage auslöst.

Wenn alles steht, können sich die beiden ins Auto setzen und auf einem Monitor verfolgen, ob jemand die gesetzte Marke reißt. Ab Tempo 44 springt die Anlage an diesem Tag an. Wer geblitzt wird, ist also deutlich drüber. Kaum hat Breden den Ablauf erklärt, knurrt auch schon ein Motorrad vorbei: Zu schnell. Da es zwei Kameras gibt, erhalten die Überwacher Fotos von vorn und von hinten. Das Kennzeichen ist kaum zu lesen, aber Breden ist zuversichtlich, dass man das Bild aufbereiten kann.

Alles dabei: Ulf Breden mit Kamera (links) und Blitz. (CARMEN JASPERSEN)

Mit zwei Fahrzeugen sind die Verkehrsüberwacher im Landkreis unterwegs. Jeden Tag. Drei Festangestellte und neun Honorarkräfte teilen sich die Dienste. Manch ein Messeinsatz dauert zehn Stunden, erzählt der Sachgebietsleiter. Vor der Grundschule werden sie an diesem Tag knapp drei Stunden verbringen. Das Geld, das durch die Verwarnungen zusammenkommt, wird laut Kreisverwaltung in vollem Umfang für verkehrssichernde Maßnahmen verwendet: für Fahrbahnverengungen oder Aufpflasterungen oder für den Bau von Verkehrsinseln: 650 000 Euro standen dafür in diesem Jahr zur Verfügung.

Auch im kommenden Jahr wird es Mittel geben, das ist sicher. Der Autofahrer zum Beispiel, der mit 45 an der Schule vorbeischnurrt und dabei ein Handy am Ohr hat, wird dazu beitragen. Auf dem Foto ist er gut erkennbar. Etwa 140 Euro werden ihn die beiden Verstöße kosten, überschlägt Ulf Breden. 933 Fahrzeuge passieren in den drei Stunden die Messstelle. 33 sind zu schnell, ein Anteil von 3,5 Prozent – das ist unterdurchschnittlich. Etwa vier Prozent sind normal.

Der erste Treffer dieses Tages: Der Bildschirm im Spezialauto zeigt 49 km/h an. An dieser Stelle gilt Tempo 30. (CARMEN JASPERSEN)

Beim Einsatz an der Straße werden sie normalerweise kaum behelligt, sagen Breden und sein Kollege. Und so ist es auch an diesem Tag. Nur selten werde man von Autofahrern oder Passanten angepöbelt: „Die meisten zeigen Verständnis, wenn man ihnen erklärt, dass die Messungen der Verkehrssicherheit dienen.“ Manchmal kehren die Geblitzten auch zurück. Nicht, um zu schimpfen, sondern um ihr Ergebnis zu erfragen: „Damit sie besser schlafen können.“