Die Gemeinde Lilienthal hat ein etwa 4500 Quadratmeter großes Grundstück an der 1. Landwehr/Ecke im Dorfe gekauft. Darüber gibt es Streit im Gemeinderat. SPD, Grüne und Linke fühlen sich übergangen. (Lutz Rode)

Lilienthal. Mit den umstrittenen Grundstückskäufen für den Bau weiterer Kindertagesstätten wird sich in dieser Woche der Lilienthaler Gemeinderat befassen. Nach dem Erwerb einer Fläche an der Heidloge und eines weiteren Grundstücks an der 1. Landwehr/Ecke Im Dorfe hatten SPD, Grüne und Linke die von der Verwaltung getätigten Käufe als Alleingang kritisiert und Bürgermeister Kristian Tangermann einen umfangreichen Fragenkatalog präsentiert. Inzwischen liegen die Antworten vor, über die am Donnerstag, 18. März, zu reden sein wird. Ab 18 Uhr kommen die Ratsleute in der Aula der Integrierten Gesamtschule in Falkenberg zusammen.

Schon Anfang Februar hatten SPD, Grüne und Linke einen ersten Anlauf unternommen, Details zu den beiden Käufen zu erfahren, über die der Bürgermeister zunächst in nicht-öffentlicher Runde im Verwaltungsausschuss berichtet hatte. Was die Kritiker am meisten wurmt: Sie halten dem Bürgermeister vor, es versäumt zu haben, die Ratspolitik in die Kaufabsichten und Kita-Neubaupläne einzubeziehen. Auch gibt es Zweifel, auf welcher politisch beschlossenen Grundlage der Rathauschef gehandelt hat.

Bürgermeister sieht kein Versäumnis

Die knappen Antworten aus der ersten Fragerunde reichten den drei Fraktionen nicht aus, weshalb sie einen weiteren Fragenkatalog verfassten und nun darüber beraten wollen. Die bereits vorab veröffentlichten Antworten, so viel steht fest, fallen üppiger aus als in der ersten Version. Ob sie die Kritiker zufrieden stellen werden, steht auf einem anderen Blatt. Man kann es so zusammenfassen: Der Bürgermeister sieht nicht, dass die Verwaltung falsch gehandelt oder etwas versäumt hat.

200.000 Euro hat die Gemeinde für das Grundstück an der Heidloge neben dem Netto-Verbrauchermarkt bezahlt, das bisher der Diakonischen Behindertenhilfe gehört hat. Bei 460.000 Euro lag der Preis für das weit größere Grundstück an der 1. Landwehr aus Privatbesitz. Die drei Ratsfraktionen fassten nach, weil für den Kauf auch das Budget von 500.000 Euro angezapft wurde, das laut Haushaltsplan für den Kauf eines Grundstücks für die fünfte Grundschule deklariert war. Geht nicht? Geht doch, sagt der Bürgermeister und verweist darauf, dass zusammen mit dem zweiten Posten „Grunderwerb Kita“ per Ratsbeschluss insgesamt eine Million Euro für den Kauf von Flächen zur Verfügung gestellt wurden. „Da es sich bei beiden Punkten um Grunderwerb handelt, sind diese gegenseitig deckungsgleich“, sagt die Verwaltung.

Bauentscheidung steht aus

Auswirkungen auf die weitere Planung der fünften Grundschule hat die Verwendung der Gelder nicht, heißt es in der Antwort aus dem Rathaus weiter. Denn die Entscheidung, ob überhaupt eine zusätzliche Grundschule gebaut werden soll, stehe noch aus. Abhängig ist dies vor allem von dem Ergebnis der Bevölkerungsprognose, das nach mehrmonatiger Verzögerung inzwischen im Rathaus angekommen ist. Offiziell vorgestellt wurde die Untersuchung bisher nicht, weil noch Klärungsbedarf mit den Verfassern bestand.

Dass die Verwaltung die Kita-Planungen trotz des fehlenden Sweco-Gutachtens vorantreibt, ist aus Sicht der Rathausspitze kein Widerspruch. Denn unabhängig davon wird die Gemeinde nach ihrer Ansicht nicht umhin kommen, neue Kapazitäten zu schaffen: Die beiden Kita-Container in Trupermoor und Worphausen sind nur für zwei Jahre genehmigt worden und eine Verlängerung sei nur dann möglich, wenn die Gemeinde nachweise, dass sie sich ernsthaft um Alternativlösungen bemüht habe. Die Containerlösung ist vergleichsweise teuer: 110.000 Euro zahlt die Gemeinde jährlich an Miete dafür, dass zwei Krippengruppen und eine Kindergartengruppe untergebracht sind. Platzbedarf besteht auf mittlere Sicht auch, weil der alte Seeberger Kindergarten nur übergangsweise wieder fit gemacht werden kann, um dort den Betrieb wieder aufzunehmen. Die Bausubstanz ist laut Verwaltung so schlecht, dass an eine dauerhafte Nutzung nicht zu denken ist.

Kauf mit geringem Risiko

Das Grundstück an der 1. Landwehr könnte für den Kita-Neubau sofort genutzt werden, weil dafür bereits der Bebauungsplan vorliegt. An der Heidloge muss der Plan noch geändert werden, was laut Rathaus etwa ein Jahr in Anspruch nehmen würde.

Sollte die Kita-Planung für das Grundstück an der 1. Landwehr/Im Dorfe am Ende über den Haufen geworfen werden, sieht die Rathausverwaltung zumindest bei der weiteren Verwendung des Areals gar kein Problem: Aufgrund des aktuellen Wohnraumbedarfs bestehe die Möglichkeit, diese Flächen zu einem ähnlichen Preis wieder zu veräußern.

Zur Sache

Neuer Konzessionsvertrag

Der Lilienthaler Gemeinderat wird sich am 18. März nicht nur mit den Grundstückskäufen befassen, sondern auch mit dem Neuabschluss des Konzessionsvertrages für die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde. Die Osterholzer Stadtwerke sind die einzigen Bewerber gewesen, die sich an der Ausschreibung beteiligt haben. Der Vertragsentwurf liegt vor, nun geht es darum, dass die Ratspolitiker dem Bürgermeister grünes Licht geben, die Vereinbarung zu unterzeichnen. Auch mit der Annahme von Spenden durch die Gemeinde wird sich der Rat beschäftigen - ein Punkt, bei dem man inzwischen hellhörig wird, nachdem zuletzt im Gemeinderat heftig über eine Spende der Heinz-Wieker-Stiftung für die Anschaffung von Straßenbäumen gestritten wurde. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Aula der Integrierten Gesamtschule (Auf dem Kamp 1e).