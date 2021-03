Die Grasberger Freiwillige Feuerwehr bekommt ein neues Gerätehaus. (Carsten Rehder)

Grasberg. Die Ortsfeuerwehr von Grasberg bekommt am Kirchdamm ein neues Feuerwehrhaus. Nachdem vor einer Woche der Planungsausschuss sich darüber informieren lassen hat, welche Anregungen während der Behördenbeteiligung eingegangen waren, beschloss der Gemeinderat jetzt die vierte Änderung des Bebauungsplans Nummer 9 „Sport- und Freizeitanlage Wörpedorf“. Damit kann das neue Fahrzeug- und Gerätehaus an der Stelle gebaut werden, die ursprünglich für eine nie realisierte Tennishalle vorgesehen war. Vielleicht gibt es oben drauf auch noch eine Fotovoltaikanlage für die Ortsfeuerwehr. Kostenpunkt: 20.000 Euro. Die Verwaltung prüft die Sache gerade.

In der Sitzung des Planungsausschusses eine Woche zuvor hatte Sabine Alpers (Grüne) angeregt, auf dem Dach des Feuerwehrhauses eine Solaranlage zu errichten. Die dürfte allerdings nur Strom für das allgemeine Stromnetz produzieren, nicht für die Feuerwehr selbst, hatte Bürgermeisterin Marion Schorfmann damals erklärt. Jetzt sagte die Bürgermeisterin, vorsorglich plane man eine kleine Anlage mit 130 Quadratmetern Fläche und einer Spitzenleistung von 30 Kilowatt auf dem hinteren, zweistöckigen Gebäudeteil, denn dort ruhe das Dach auf Stahlbetonträgern. Insgesamt ist der hintere Dachteil 400 Quadratmeter groß. 500 Quadratmeter misst das Dach der Fahrzeughalle, darunter befinden sich aber nur Holzbinderplanken, und die wären angesichts der großen Spannweite zu schwach. Solarzellen wögen nämlich pro Quadratmeter immerhin 25 Kilogramm. Für 130 Quadratmeter sei mit Kosten von 20.000 Euro zu rechnen; für größere Anlagen komme ein sechsstelliger Betrag zusammen – und schon jetzt sei nicht ganz klar, ob die veranschlagten Baukosten nicht überschritten würden. „Von unseren acht Ortswehren hat nur eine Umkleidekabinen, da können wir es den Feuerwehrleuten kaum erklären, wenn wir viel Geld für Solarzellen ausgeben würden“, sagte Schorfmann.

Aber vielleicht könne das Geld ja von anderswo kommen, schlug Michael Frerks (CDU) vor: In Grasberg gebe es zwei tatkräftige Unternehmen, die sich mit regenerativen Energien beschäftigten. Die sollte man mal fragen, ob sie an dem Dach des Feuerwehrhauses Interesse hätten und sich an den Kosten für das Tragwerk beteiligen wollten. Silke Paar (CDU) brachte eine Bürgersolaranlage als Gesellschaft bürgerlichen Rechts ins Gespräch, und Sabine Alpers meinte, die Gemeinde könne das Dach vermieten.

Aber es müsse schnell gehen, sagte Marion Schorfmann: „Ich muss innerhalb von 14 Tagen jemand haben, sonst kann ich den Bauantrag nicht beim Landkreis abgeben.“ Für Elke Schnakenberg (SPD) ist klar, dass sich die Gemeinde allein keine Anlage auf der Fahrzeughalle leisten kann – die Kommunalaufsicht würde das auch gar nicht genehmigen, da es eine freiwillige Ausgabe wäre, ergänzte ihr Fraktionskollege Heiner Peper. Kai Entelmann, als Bausachverständiger vom Fach, warnte davor, das Dach der Fahrzeughalle nachträglich zu verstärken, denn das führe garantiert zu Undichtigkeiten. „Entweder die Solaranlage sofort einplanen oder gar nicht“, riet er. Dann werde die Verwaltung noch einmal prüfen, was machbar ist, war sich Rat schließlich einig. Ebenso einig war er sich darin, die Bebauungsplanänderung als Satzung zu beschließen.

Noch ein weiterer der drei Tagesordnungspunkte betraf bei der Ratssitzung die Feuerwehr, aber darüber musste nicht diskutiert werden: Andreas Boldt wird für weitere sechs Jahre das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters von Otterstein ausüben.