Der große Sitzungssaal im Osterholzer Kreishaus wurde zur Zentrale fürs Bürgertelefon umfunktioniert. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Wer hilft bei der Kinderbetreuung in Corona-Zeiten? Welche Kontakt-Einschränkungen gelten und welche Geschäfte bleiben offen? Wie läuft das mit dem Kurzarbeitergeld und wer hilft Betrieben in Not? Diese und viele weitere Fragen erreichen seit Anfang März das Bürgertelefon beim Landkreis Osterholz. Anfangs als Hotline beim Gesundheitsamt gestartet, ist die Info-Zentrale der Verwaltung inzwischen in den großen Sitzungssaal des Kreishauses umgezogen. Dort hat es das Landkreis-Team jeden Werktag mit einer dreistelligen Zahl von Anrufen zu tun. Das Bürgertelefon übersetzt die Allgemeinverfügungen in verständliches Deutsch, vermittelt an die richtigen Adressen und berät in der Frage, wie man sich und andere vor Ansteckungen schützen kann.

30 Landkreis-Beschäftigte, die sich freiwillig für den Telefondienst melden konnten, verteilen sich im Schichtbetrieb auf die vier Telefonplätze mit dem Anschluss 0 47 91 / 9 30 29 01. Das Bürgertelefon, sagt der zuständige Dezernent Dominik Vinbruck, sei mit dem Vormarsch des Coronavirus zur entscheidenden Schnittstelle für die Kommunikation zwischen Bürgern und Behörde geworden – erst recht, seit die Kreishäuser zum 17. März für den Publikumsverkehr geschlossen wurden. Das Bürgertelefon wäre auch in einem Katastrophenfall ein typisches und nützliches Instrument des 60-köpfigen Krisenstabs, der neben den Ämtern installiert wurde.

Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann erklärt, die Behörde habe die Anlässe der bisherigen Anrufe ausgewertet. „Die meisten Menschen wollen wissen, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie Husten oder andere Symptome haben. Wenn sie aus dem Ausland zurückkehren oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten.“ Die zweithäufigste Frage betreffe die Öffnung oder Schließung des eigenen Betriebs, gefolgt von Schilderungen über Alltagsbeobachtungen bei Mitmenschen und mögliches Fehlverhalten. „Da beraten wir dann in die Richtung, die betreffende Person anzusprechen.“ Die Sache sollte möglichst an Ort und Stelle und bei Einhaltung des gebührenden Abstands geklärt werden.

Auf Abstand zum Enkelkind

Im Vordergrund vieler Anrufe steht laut Verwaltung weniger die Beschwerde, sondern eher die Vergewisserung des Anrufers, was erlaubt und was verboten ist. Das zeige ein anderes Beispiel: „Es haben viele ältere Menschen angerufen, die sonst auf ihre Enkelkinder aufpassen.“ Da sei Verunsicherung spürbar, wenn beispielsweise die Kinder dieser Senioren sich weiterhin die Betreuung wünschten. Diese Anrufer bräuchten eine Bestätigung, dass sie richtig handeln, wenn sie als Risikopersonen den Kontakt einschränkten und Abstand hielten – „auch wenn die eigenen Kinder dann vielleicht sauer deswegen sind“.

Solche Telefonate sind Lindemann zufolge von Emotionalität geprägt, die den Bediensteten auch persönlich nahe gehe. Da helfen der Austausch im Telefonisten-Team und regelmäßige Dienstbesprechungen. Mehr als zwei Stunden pro Tag hat niemand Telefondienst. „Gerade für die älteren Menschen ist es ja nicht schön, wenn sie nun keinen Besuch bekommen. Die Enkelkinder bringen doch immer auch viel Leben mit rein.“ Da sei Verzicht bisweilen bitter. Die Angst vor Ansteckung habe besonders in den ersten Wochen eine Rolle gespielt – sei es bei Menschen mit Vorerkrankungen oder auch jenen, die andere pflegen, teilt die Kreis-Sprecherin mit. „Inzwischen geht es mehr um die Sorge wegen der eingeschränkten Sozialkontakte.“ Besonders bei Heimbewohnern und deren Angehörigen wachse die Angst vor längerer Isolation.

Besonders viele Anrufe hat es in den Anfangswochen von besorgten Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Selbstständigen gegeben. Bisweilen gelinge es, im Telefonat etwas Druck zu nehmen oder Mut zu machen. „Wir sind da als Vermittler tätig, machen aber keine Rechtsberatung“, lautet die Devise des Landkreises. Eine Logistik-Arbeitgeberin habe unlängst nach einer ehrenamtlichen Nebenbeschäftigung für Kurzarbeiter gefragt. „Wenn daraus dann ein gemeinnütziges Projekt zustandekommt, weil jemand auch an seine Mitmenschen gedacht hat, dann ist das schon ein Highlight“, schildert Lindemann.

Auffallend sei auch, dass das Informationsangebot auf der Landkreis-Website stark genutzt werde. Anrufer können sich vor dem Telefonat einlesen oder anschließend auch noch einmal dort nachschauen. Das Material werde ständig aktualisiert und erweitert. Am Telefon lasse sich dann darlegen, wie es sich mit dem Kleingedruckten der Verordnungen verhält oder wo und wie sich Bürger zum Beispiel mit Schutzmasken eindecken können. Der Internetauftritt finde allgemein ein positives Echo, wobei auch die Arbeit des Bürgertelefons dort ihren Niederschlag findet: Die Liste „Häufig gestellte Fragen zum Coronavirus“ ist mit der Zeit immer länger geworden.

Generell, erklärt Jana Lindemann, riefen die allermeisten Menschen an, weil sie sich richtig verhalten wollen. „Wir erleben das ganz vielfältig, aber es sind bestimmt weit mehr als 97 Prozent.“ Es gehe ja darum, andere und sich selbst durch konformes Verhalten zu schützen, und das sei etwas sehr Positives. Für Dezernent Vinbruck ein Zeichen des Zusammenhalts: Die Kreisbewohner entsprächen damit wohl auch dem Lagebild in ganz Deutschland, wo eine überwältigende Mehrheit die Maßnahmen akzeptiere und unterstütze.

Kritik gibt es allerdings auch: Das Hin und Her der Landesverordnungen zu den sozialen Beschränkungen hatte rings um das Wochenende vor Ostern für Unzufriedenheit und Unsicherheit gesorgt. „Das haben wir am Bürgertelefon mitbekommen und gesehen, dass wir eine wichtige Anlaufstelle sind“, erklärt die Verwaltungssprecherin. Dominik Vinbruck erläutert: Auch das Land arbeite unter Zeitdruck. „Da fehlt dann manchmal noch die letzte Rückfrage ins Land hinein.“ Dennoch überwiege das Positive: Dank des föderalen Systems könne der Staat angepasst an die Situation vor Ort reagieren.

Umso wichtiger sei es, dass die kommunale Ebene ihrerseits frühzeitig und eindeutig informiert werde. Das Bürgertelefon beteilige sich nicht an Spekulationen und verbindlich für die Kreisbehörde sei weder ein Erlass-Entwurf noch eine Pressekonferenz von Regierungsvertretern, so der Leiter des Krisenstabs. Auf Nachfrage betont Vinbruck, die Kritik von Motorradfahrern, die derzeit auf die Zulassung ihrer Maschinen verzichten müssen, habe die Verwaltung erreicht. Zurzeit werde aber weiter der Infektionsschutz im Kreishaus stärker gewichtet; und weil das die Kapazitäten einschränke, habe man Schwerpunkte setzen müssen. Geduld sei weiter nötig; eine Öffnung der Zulassungsstelle, die man ohnehin nur einzeln aufsuchen solle, sei nicht in Sicht. „Wir werden aber, angepasst ans Infektionsgeschehen, die Zahl der Termine bei der Zulassungsstelle sukzessive erhöhen.“