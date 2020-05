Die neue Borgfelder Diakonin Katrin Lehmann hat ihr Büro im Alten Pfarrhaus. (JASPERSEN)

Borgfeld. Katrin Lehmann setzt ihren Fahrradhelm ab und lächelt. Umhüllt von einer zarten Endorphin-Wolke steuert die neue Borgfelder Diakonin ihr Büro im Alten Pfarrhaus an. Seit dem 1. April hat die 36-jährige gebürtige Bremerin einen neuen Job – sie ist Diakonin für die Gemeinden Borgfeld, Horn und Andreas. Lehmann beginnt ihren neuen Arbeitsalltag mitten im Shutdown der Corona-Pandemie. Kein leichter Start also. Doch die sturmerprobte Erzieherin nimmt den stillen Einstieg gelassen hin. Gemeindemitglieder lernt sie zunächst über den Instant-Messaging-Dienst Discord kennen. „Ich komme hierher und dann ist keiner da“, sagt Lehmann mit Blick auf den Gemeindegarten. Festen, schnellen Schrittes quert sie das Grundstück an der Katrepeler Landstraße und öffnet die Tür des Alten Pfarrhauses.

In den ersten Wochen hat Katrin Lehmann in ihrem neuen Büro sortiert, strukturiert, ausgemistet. „Wenn man sonst keine Kontrolle hat, dann wenigstens über das bisschen Ordnung um einen herum“, sagt sie verschmitzt. Bücher und Ordner haben inzwischen ihren Platz gefunden. Lehmann fühlt sich sichtlich wohl. Vom Schreibtisch aus genießt sie den Blick in den Gemeindegarten. „Ich bin hier gut angekommen“, sagt sie zufrieden.

Den Wunsch, Diakonin zu werden, hatte die ehemalige Kita-Leiterin der Melanchthon-Gemeinde in Bremen-Osterholz schon lange. Doch nach dem Abitur absolvierte die junge Frau aus Schwachhausen zunächst eine Ausbildung als Erzieherin. Anschließend baute sie eine Krippe im Osten Bremens mit auf, wurde stellvertretende Kita-Leiterin und übernahm vor fünf Jahren die Leitung des Kindergartens der Melanchthon-Gemeinde. Seit ihrer Jugend ist Lehmann in der Gemeinde St. Remberti aktiv. Organisierte Ausflüge, Freizeiten und Partys mit. Von 2003 bis 2013 war sie im Vorstand der evangelischen Jugend Bremen engagiert. „Ich wollte schon immer andere Lernorte neben der Schule für junge Menschen schaffen“, sagt Lehmann. Ihre Motivation sei es „Unterstützung zu geben“, wenn sie danach gefragt werde.

Die neue Diakonin sieht sich in ihrem Job „vor allen Dingen als Vermittlerin alltagspraktischer Dinge“. Sie werde, sobald das wieder möglich sei, Freizeiten begleiten und mit den Jugendlichen etwas auf die Beine stellen. „In einer Gemeinde kann man viel lernen“, sagt die junge Frau. Sie wolle vor allen Dingen für Jugendliche und junge Erwachsene Ansprechpartnerin sein. Administrative Arbeiten gehen der Fachwirtin für Kindertageseinrichtungen von je her leicht von der Hand. „Ich hatte große Lust, wieder näher bei den Menschen zu sein“, sagt Lehmann.

Fan von Online-Predigten

Glaubensfragen haben die Bremerin ein Leben lang begleitet. „Aber ich bin nicht der Typ, der jeden Sonntag in die Kirche geht“, sagt die Diakonin. Sie höre Predigten gerne online und tausche sich mit Freunden darüber aus. „Lieblingsthemen für Predigten wechseln nach Lebenslage.“ Lange Zeit habe sie sich intensiv mit der Rolle der Frau in der Bibel beschäftigt. „Im Glaube ist mir Freiheit sehr wichtig“, unterstreicht die Diakonin. Unfrei fühlte sich Lehmann während ihrer Ehe, die sie vor zehn Jahren auflöste. Ein schwerer Schritt. „Damals lernte ich sehr intensiv die Strukturen einer freichristlichen Gemeinschaft kennen.“

2017 begann die Fachwirtin für Kindertageseinrichtungen zusätzlich ein Studium in Hamburg. Im kommenden Jahr plant Lehmann ihren Abschluss für Soziale Arbeit und Diakonie. Doch zuvor wolle sie noch weiter in die Gemeindearbeit einsteigen. Im Herbst sei eine Konfirmandenfreizeit in Hohenfelde geplant. Vielleicht könne schon bald der Jugendkeller unter Auflagen wieder öffnen. Auch den Kindergottesdienst will Lehmann bei Bedarf unterstützen.

Inzwischen hat die neue Diakonin zu den Jugendlichen in Borgfeld eine persönliche Beziehung aufgebaut. „Eine auf Abstand“, sagt sie schmunzelnd. „Aber immerhin.“ Die Jugendlichen würden in Gesprächen berichten, was sie sich wünschen: Übernachtungen, Partys und Ausflüge. „Sie würden sich einfach gerne mal wiedersehen“, sagt Lehmann und hofft, dass das bald möglich sein wird.

Lehmann hat viel Erfahrung mit dem Moderieren von Gruppen gesammelt. In der ehrenamtlichen Jugendarbeit habe sie sich stets zu Hause gefühlt Sie wolle für die Gemeinden Ratgeberin, Trösterin und auch Kritikerin sein. „Natürlich nur, wenn das gewünscht ist“, räumt sie ein. Da klingelt auch schon das Telefon.