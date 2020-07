Sie präsentieren den Defibrillator, der sich im Eingangsbereich des Grasberger Rathauses befindet: Uli Gerster (links), Ausbildungsbeauftragter beim DRK-Kreisverband Osterholz, und Wiebke Müller von der Gemeinde Grasberg. (DRK-Kreisverband OHZ)

Grasberg. Bis zur Corona-Pandemie wurde der Grasberger Rathaussaal an 200 Tagen im Jahr genutzt. Personalversammlungen, Sitzungen, Konzerte, Kinoabende, Ausstellungseröffnungen, Awo-Treffen, Jahreshauptversammlungen – das Spektrum der Veranstaltungen war breit. Dazu zwei Mal im Jahr das Sommerblütenfest und der Weihnachtsmarkt vor der Haustür des Rathauses. Das macht zusätzlich zu den Mitarbeitern und Besuchern der Verwaltung eine Vielzahl von Menschen, die sich im Laufe eines Jahres im und um das Rathaus herum aufhalten, sagt Bürgermeisterin Marion Schorfmann. Für die Sicherheit dieser Menschen hat die Kommune nun rund 2000 Euro ausgegeben und einen Defibrillator angeschafft.

Stromstöße retten Leben

Dieser ist während der Öffnungszeiten im Eingangsbereich des Rathauses, Speckmannstraße 30, zugänglich. Davon würden die Besucher der Behörde und die vielen Gäste des Rathaussaals profitieren, so Marion Schorfmann. Das Gerät außerhalb des Gebäudes anzubringen hätte einen weiteren Aufwand in Sachen Sicherheit und Wetterschutz erfordert, sagt die Bürgermeisterin. „Wir wollten ihn drin haben, er muss schnell zur Hand sein.“

Defibrillatoren können durch Stromstöße Leben retten. Zum Einsatz kommen die Geräte beim plötzlichen Herzstillstand. Etwa 90 Menschen fielen diesem sogenannten Sekunden-Herztod pro Jahr im Landkreis Osterholz zum Opfer, so der DRK-Kreisverband Osterholz. Der automatisierte externe Defibrillator (AED) sei speziell für Laien konzipiert und könne mit einem Knopfdruck bedient werden. Das beste Mittel im Kampf gegen den plötzlichen Herztod sei zudem der Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses, in dessen Rahmen auch die Verwendung eines solchen Defibrillators geübt werde, heißt es vom Deutschen Roten Kreuz.

Der DRK-Kreisverband Osterholz hat die Grasberger Verwaltung bei der Beschaffung des Defibrillators unterstützt und wird das Gerät künftig warten. Nach eigenen Angaben betreut er rund 30 AED-Geräte im Landkreis. In Grasberg befinden sich weitere Defibrillatoren am Dorfgemeinschaftshaus in Tüschendorf und in der Volksbank am Wörpedorfer Kreisel.