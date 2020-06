Poliboy will auf seinem Grundstück eine neue Lagerhalle bauen. (Lutz Rode)

Lilienthal. Lilienthals Kommunalpolitiker im Baudienste-Ausschuss werden sich am Montag, 29. Juni, mit den Plänen von Poliboy befassen, auf dem Betriebsgelände an der Torneéstraße eine etwa 47 Meter lange und 9,50 Meter hohe Lagerhalle zu errichten. Auf 103 Seiten hat die Gemeindeverwaltung die zahlreichen Anmerkungen und Kritikpunkte zu der vorgesehenen Änderung des Bebauungsplanes zusammengetragen, die im Zuge der öffentlichen Auslegung Ende 2017/Anfang 2018 eingereicht worden waren. Die Verwaltung legt in dem Papier auch dar, wie sie im einzelnen damit umgehen möchte. Zahlreiche Anwohner wollen den Neubau verhindern. Auch rund 100 Unterschriften haben die Gegner gesammelt. Die Verwaltung teilt einen Großteil der Bedenken nicht und unterstützt das Vorhaben der Firma, die seit 1952 an der Torneéstraße ansässig ist.

In der Bauausschuss-Sitzung sollen die Ratsleute eine Empfehlung abgeben, wie sie mit der Kritik und den Vorschlägen der Verwaltung umgehen wollen. Die Gegner der Planungen haben Bedenken hinsichtlich des künftigen Verkehrsaufkommens, der Gefährlichkeit der dort gelagerten Stoffe und auch wegen der unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung geäußert. Nachbarn wollen verhindern, dass ihnen eine Halle vor die Nase gesetzt werden soll und haben für die Stellungnahme auch einen Anwalt eingeschaltet, der ihre Interessen vertritt.

Es dürfte also aufmerksam verfolgt werden, welche Linie die Lilienthaler Ratspolitik verfolgt und ob es möglicherweise gelingt, Kompromisse zu finden. Damit auch in Corona-Zeiten die Chance besteht, dass Zuhörer die Debatte verfolgen, findet die Sitzung nicht wie gewohnt im Rathaus, sondern in der Aula der Integrierten Gesamtschule (Auf dem Kamp 1e) in Falkenberg statt. 34 Zuhörer-Plätze stehen zur Verfügung, wer dabei sein möchte, muss sich vorab eine Karte bei Elke Schulte im Rathaus besorgen und gemäß der Corona-Regelungen dort auch seine Kontaktdaten hinterlassen. Es gibt noch freie Plätze.

Der Baudienste-Ausschuss befasst sich am Montag jedoch nicht nur mit Poliboy, auch die Pläne eines anderen größeren Lilienthaler Unternehmens stehen auf der Tagesordnung: Es geht um Nabertherms Vorstellungen, wie die noch freien Flächen am Unternehmenssitz an der Bahnhofstraße für eine mögliche Erweiterung genutzt werden können. Für die Änderung des Bebauungsplans „Feldhausen I“ liegt ein Vorentwurf vor, über den nun in einem ersten Schritt entschieden werden soll. Falls es eine Beschlussempfehlung gibt, wird die Öffentlichkeit im nächsten Schritt die Möglichkeit erhalten, die Pläne in Augenschein zu nehmen und Anmerkungen loszuwerden.

Drittes Unternehmen, um das es am Montag geht, ist die Firma Plate, die ihren Stammsitz im Gewerbegebiet Moorhausen durch einen Neubau erweitern will. Auch dort geht es um die Änderung des aktuellen Bebauungsplans „Moorhausen/Falkenberg“.

Auf den Weg gebracht werden soll ferner die Ausschreibung eines Radwegekonzeptes für Lilienthal. Die Gemeindeverwaltung hat dazu ein Leistungsverzeichnis erstellt. Für die Planungsbüros, die sich für den Auftrag interessieren, wird aufgelistet, welche Punkte in dem Konzept abgearbeitet werden sollen. Über die Kriterien soll im Ausschuss gesprochen werden.