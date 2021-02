In der Feldmark zwischen Klostermoor und Worphausen sind 78 neue Bäume gepflanz worden, und Bürgermeister Kristian Tangermann (rechts) nahm dafür selbst den Spaten in die Hand. Gefördert wurde die Anpflanzung durch die Heinz-Wieker-Stiftung. Diese Spende führte jetzt zu kritischen Nachfragen im Gemeinderat. (Gemeinde Lilienthal)

Lilienthal. Nicht lange aufgehalten hat sich am Donnerstagabend der Lilienthaler Gemeinderat. Gerade mal eine Stunde dauerte die Zusammenkunft in der Aula der Integrierten Gesamtschule in Falkenberg, dann war die Tagesordnung abgearbeitet. Nach der Debatte, ob Präsenzsitzungen in Corona-Zeiten noch angebracht sind, schienen die Lokalpolitiker bemüht, die Diskussionen auf das Wesentliche zu beschränken. Es ging um den neuen Zuschnitt der Schuleinzugsbezirke und die Bauhof-Kooperation der Gemeinde mit den Osterholzer Stadtwerken. Dazu bestimmten die Ratsleute den örtlichen Leiter der Kommunalwahl und es ging um eine Spende an die Gemeinde, deren Annahme die SPD, Grüne und Linke ablehnten.

Streit um Spende für neue Bäume

Ende Dezember ging auf dem Konto der Gemeinde Lilienthal eine Spende von 10.000 Euro ein, die die Heinz-Wieker-Stiftung für eine Baumpflanzaktion an der 2. Landwehr überwiesen hatte. SPD, Grüne und Linke haben bei der Zuwendung ein schlechtes Gefühl, weil sie eine Nähe zu einem Auftrag sehen, den die Gemeinde im September vergeben hat. Die RDG Gebäudeservice GmbH, die dem 2018 verstorbenen Unternehmer Heinz Wieker gehörte, hat im Herbst den Zuschlag für die Reinigung der Lilienthaler Sporthallen erhalten.

Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun, machte Fachbereichsleiter Stephan Riemenschneider während der Ratssitzung deutlich. Schon in der Woche zuvor hatte es kritische Nachfragen im Verwaltungsausschuss dazu gegeben. Riemenschneider verwies unter anderem darauf, dass die Ausschreibung über die zentrale Vergabestelle beim Landkreis gelaufen und der Auftrag auf dieser Grundlage vergeben worden sei. Insgesamt habe es Angebote von fünf Firmen gegeben. Eine Verflechtung zwischen der Stiftung und dem Unternehmen gebe es nicht, beide arbeiteten unabhängig voneinander, sei der Verwaltung vom Unternehmen versichert worden. Eine Verbindung gibt es jedoch: Die Stiftung ist Eigentümerin des RDG-Stammsitzes in Delmenhorst und vermietet die Gebäude an die Firma. Aus Sicht der SPD, Grünen und den Linken hat dieser Hinweis dazu geführt, dass das „Störgefühl“ nicht ausgeräumt worden ist, auch wenn es keinerlei Beweise dafür gebe, etwas sei nicht korrekt gelaufen. Das Fraktionstrio lehnte es ab, die Spende anzunehmen. Die Ratsmehrheit war dafür.

Veränderte Schulbezirke

Um allen angehenden Erstklässler nach den Sommerferien einen Platz an der Schule anbieten zu können, hat der Gemeinderat erneut die Grenzen der Einzugsbezirke für die vier Lilienthaler Grundschulen verschoben. Der Beschluss fiel einstimmig, vor allem, weil die Ratspolitiker keine Alternative dazu sahen. Damit am Ende alles passt, sind einzelne Straßenzüge neu zugeordnet worden, was unter anderem Eltern und deren Kinder aus dem Brombeerweg und der Friedrich-Schmuch-Straße in Trupermoor betrifft.

Der neue Zuschnitt führt auch zu Härten, die in einigen Familien nicht gut ankommen: Sie kommt es, dass ein Kind weiter in Trupermoor zur Grundschule geht und das zweite demnächst in Falkenberg eingeschult wird. Linken-Ratsherr Reinhard Seekamp kritisiert die Verschiebungen als Folge der „planlosen Baupolitik“ in der Gemeinde und prophezeit, dass auch in den nächsten drei bis vier Jahren Anpassungen nötig sein werden, wenn die gerade erst beschlossene Bebauung im Bereich Klostermoor losgehe. Querdenker Ratsherr Ingo Wendelken sieht auch die ungezügelte Bebauung als Ursache für die Platz-Probleme an den Grundschulen an, mittlerweile sei die Gemeinde aber dabei, das zu korrigieren, die Verwaltung habe die Lage im Griff, auch wenn es einzelne Familien hart treffe.

Bauhof-Kooperation besiegelt

Bürgermeister Kristian Tangermann kann jetzt seine Unterschrift unter zwei Verträge setzen, die die Bauhof-Kooperation der Gemeinde mit den Osterholzer Stadtwerken betreffen: Die Gebäude auf dem gemeindeeigenen Bauhofgelände Am Wolfsberg sollen für 245.000 Euro an die Stadtwerke verkauft werden, zugleich soll ein Erbpachtvertrag geschlossen werden, der den Stadtwerken die Mitnutzung des Grundstücks für den gemeinsamen Betrieb eines Bauhofs ermöglicht. Die Osterholzer Stadtwerke haben zugesagt, dass sie auf dem Gelände unter anderem ein neues Verwaltungsgebäude samt Sanitär- und Aufenthaltsräumen errichten wollen, das sowohl von den Gemeinde-Mitarbeitern als auch von den Stadtwerke-Beschäftigten genutzt werden soll. Im Gegenzug zahlt die Gemeinde eine Miete an die Stadtwerke. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Erika Simon hat als einzige gegen den Deal gestimmt.

Simons Ansicht nach wäre es angebracht gewesen, über schlankere Lösungen nachzudenken, die die unzureichenden Arbeitsbedingungen und Raumprobleme des Gemeinde-Bauhofs beseitigt. Sie bemängelte, dass die Kooperation mit den Stadtwerken schon frühzeitig eingetütet war und für die Ratsleute gar keine Chance bestand, auch noch andere Lösungen zu erwägen. Ihre Idee: Die Gemeinde hätte auch neue Containerbüros anschaffen und die Umkleide- und Sanitärräume sanieren können, das wäre auf Dauer günstiger als die jährlichen Mietzahlungen gewesen. Sie bemängelte das Verhalten von Bürgermeister Kristian Tangermann als intransparent. Am Ende blieb es bei ihrem Nein, ihre Fraktionskolleginnen Kristina Klene und Maike Artmann enthielten sich, während der Rest des Rates grünes Licht für die Vertragsschlüsse gab.

Wahlleiter steht fest

Kristian Tangermann will zur Bürgermeisterwahl im September erneut als Kandidat antreten, das hat er am Donnerstag öffentlich bekannt gegeben. Dazu passt, dass die Verwaltung ihn schon im Dezember mit Blick auf eine mögliche Kandidatur als Leiter der Kommunalwahl ausgeschlossen hatte. Nun kann Vollzug gemeldet werden: Tangermanns Vertreter im Rathaus, Jürgen Weinert, wird den Job übernehmen, seine Stellvertreterin ist Manuela Rugen. Das hat der Gemeinderat am Donnerstag so einstimmig beschlossen.