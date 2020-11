Der neue Gerätewagen des DRK-Kreisverbandes ist ein wahres Raumwunder und hat nahezu alles an Bord, was im Katastrophenschutz und bei Großeinsätzen benötigt wird, um in kürzester Zeit möglichst viele Menschen zu versorgen. (LANDKREIS OSTERHOLZ)

Landkreis Osterholz. Der DRK-Kreisverband Osterholz hat einen neuen Sanitätsdienst-Gerätewagen in Dienst gestellt. Die Beladung des 180 PS starken Iveco Daily ist sowohl für den Katastrophenschutz als auch für Großeinsätze ausgelegt, bei denen in kürzester Zeit viele Menschen versorgt werden müssen. Das Land Niedersachsen und der Landkreis Osterholz beteiligten sich an den Gesamtkosten in Höhe von rund 180 000 Euro. Die in der vergangenen Woche geplante offizielle und feierliche Übergabe durch den Präsidenten der Polizeidirektion Oldenburg hatte wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen.

Mit dem neuen Gerätewagen könne schnelle und professionelle Unterstützung erfolgen, sagte der Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme. Unter anderem seien mehrere Defibrillatoren und Beatmungsgeräte an Bord; so sei „eine ausgezeichnete medizinische Versorgung von Verletzten jederzeit möglich“. Darüber hinaus transportiert der neue Gerätewagen zwei Großzelte, zehn Feldtragen samt Ablagegestellen, sechs Feldbetten und weiteres Material zur medizinischen Versorgung von Verletzten. Zum Teil ist es auf Notfallwagen verstaut, die über eine Ladebordwand am Heck des Fahrzeugs schnell greifbar sind und dann in ein Versorgungszelt geschoben werden können. Das Fahrzeug ist einer Mitteilung der Kreisverwaltung Osterholz zufolge dafür ausgelegt, bis zu 25 Personen innerhalb einer Stunde zu versorgen. Ein Lichtmast am Aufbau sorgt auch bei Dunkelheit für ausreichend Helligkeit.

„Unser neuer Gerätewagen ist für den Katastrophenschutz und Ersteinsatz bei Großschadenslagen wie zum Beispiel im Juli bei dem Feuer in einer Ritterhuder Seniorenwohnanlage konzipiert“, erklärte Hermann Spang, Kreisbereitschaftsleiter des Roten Kreuzes. Darüber hinaus soll das Fahrzeug aber auch im Rahmen von Großveranstaltungen wie zum Beispiel Open-Air-Konzerten an der Stadthalle zum Einsatz kommen, um den Sanitätsdienst zu unterstützen. „Wir freuen uns, mit diesem Fahrzeug noch besser für nicht alltägliche Einsätze gerüstet zu sein“, sagte Patrick Grotheer, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Osterholz. Sein Dank galt dem Land Niedersachsen sowie dem Landkreis Osterholz, die die Anschaffung mit zusammen 129 000 Euro unterstützt hätten. Landrat Bernd Lütjen zeigte sich ebenfalls erfreut über den Zuwachs im DRK-Fuhrpark: „Der Landkreis investiert seit Jahren in den Ausbau des Katastrophenschutzes. Neben einer entsprechenden Schulung des Personals ist es auch erforderlich, für eine gute Fahrzeug- und Materialausstattung im Kreisgebiet Sorge zu tragen.“ Dieser finanzielle Kraftakt sei jedoch nicht alleine zu stemmen. Daher freue er sich, dass das Land Engagement bei der Ausstattung der Einheiten des Katastrophenschutzes zeige und den DRK-Kreisverband bei der Anschaffung massiv unterstützt habe, so Lütjen. Zwei Mitglieder der Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG), die das DRK im Landkreis Osterholz ständig in Bereitschaft hält, bilden die Besatzung des Gerätewagens. Der wird im Einsatzfall genau wie die Rettungswagen des Roten Kreuzes von der Integrierten Leitstelle Unterweser-Elbe alarmiert und zur Einsatzstelle geschickt. Im Fall des Falles errichten dort dann die etwa 80 zur SEG gehörenden Einsatzkräfte mit dem Material des Gerätewagens einen Verbandplatz.