Mehr als 30 Jahre lang war Hela Blum-Börger als Souffleuse tätig. Jetzt hat sie ihren Job bei der Kleinen Bühne Borgfeld abgegeben. (von der Decken)

Borgfeld. Von Anfang an war sie mit dabei. Denn Hela Blum-Börger war ein Mitglied der ersten Stunde der Kleinen Bühne Borgfeld. In all den Jahren aber stand sie nicht einmal auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Das hat sie immer anderen überlassen. Sie saß in ihrer „Kiste“, und half den Schauspielern als Souffleuse über so manche Klippe, so manchen Hänger hinweg. 1981 stieg Hela Blum-Börger aktiv bei der Borgfelder Theatergruppe ein, half an der Kasse und beim Aufbau und sprang als Souffleuse ein, erst aushilfsweise, dann dauerhaft. Daraus sind 38 Jahre Theaterleidenschaft geworden.

„Ich habe es mir nur angeeignet“, sagt sie auf die Frage nach Vorkenntnissen aus dem Bereich des Theaters. Von dem Regisseur Dieter Jorschik, einem Profi seines Fachs, hat sie viel gelernt. Der sprang 1999 ein und half der Kleinen Bühne Borgfeld auf die Sprünge. Für Hela Blum-Börger bedeutete die Regiearbeit mit dem Verdener, als Souffleuse drei- bis viermal pro Woche an den Proben teilnehmen zu müssen. In vieler Hinsicht profitierte das Laientheater, erinnert sich die Borgfelderin, von dessen Regiearbeit. „Da haben wir viel gelernt.“ Auch von Hans-Jürgen Rinn, Mitbegründer, Regisseur und Schauspieler, lernte sie viel. In ihrer Zeit als Souffleuse hat die Borgfelderin unter mehreren Regisseuren gearbeitet und schätzte deren Professionalität.

Jetzt hat Blum-Börger nach 38 Jahren die Aufgaben als Souffleuse und Requisiteurin ad acta gelegt, genauso wie beim Aufbau und beim Getränkeverkauf für das Publikum. Ihren Schlüssel gab sie bereits vor einer Weile ab, denn sie war bei den Proben sonst stets die Erste und die Letzte. „Die Luft ist raus, es war lange genug“, fasst sie sie ihre Beweggründe zusammen. Die Absage, die sie den Mitgliedern der Kleinen Bühne Borgfeld im Frühjahr bei der Besprechung zur neuen Produktion erteilte, schlug erst einmal ein wie eine Bombe. Ihre letzte Tat, so Blum-Börger, war das Aufräumen des Bodens, der voller Requisiten steht.

Ihre Aufgabe als Souffleuse verstand sie immer in der Form, Schauspielern das Leben zu erleichtern. Dafür bearbeitete sie das Textmanuskript und berücksichtigte jede Eigenart der Schauspieler. Es war ihr wichtig, die Schauspieler dicht am Text zu halten. Dabei achtete sie auf die korrekte Textwiedergabe und hatte die Stichwortgebung immer fest im Blick. Ihre Vorbereitung bestand darin, Stellen, an denen Schauspieler Probleme hatten, besonders hervorzuheben. Nicht immer kam sie bei den Aufführungen zum Einsatz. Aber allein ihre Anwesenheit gab den Schauspielern Sicherheit, ein psychologischer Faktor, der in der Schauspielerei nicht zu unterschätzen ist.

Ein dreiviertel Jahr Probenzeit geht den öffentlichen Aufführungen im Borgfelder Gemeindehaus voraus. Seit vielen Jahren schon treffen sich dort die Mitglieder der Kleinen Bühne Borgfeld von 20 bis 22 Uhr, um sich auf die neue Inszenierung vorzubereiten. Hela Blum-Börger hat jetzt frei, sie nimmt nur noch unregelmäßig an den Treffen teil. Obwohl der Abschied frei gewählt ist, ist Blum-Börger doch ein wenig zwiegespalten. Es sei eine Kopfentscheidung gewesen, sagt sie. Aber ihr Herz hängt immer noch an der Bühne, da sie von Anfang an dabei war und alle Stücke kennt. Gerne würde sie den Kartenvorverkauf weiterführen, sagt sie. Denn so ganz raus sein, das kann sie auch nicht. Die Jahre haben ihr viel Spaß gemacht, sie hat viele Freundschaften geschlossen und viele interessante Menschen kennengelernt, resümiert Hela Blum-Börger. Aber obwohl sie die Theaterluft liebt, hat sie Angebote anderer Theatergruppen ausgeschlagen.

„Wir vermissen sie schon“; sagt Schauspielerin Katharina Koschel, „denn sie hat die Kleine Bühne Borgfeld mitgeprägt.“ Jetzt müssten sie sich erst einmal orientieren, schildern Koschel und Regisseurin Heike Frommhold die Lage, denn Hela Blum-Börger habe viele Aufgaben erfüllt. Aber ganz höre sie ja nicht auf, sondern sei nach wie vor für den Kartenverkauf zuständig. Seit zwei Wochen hat die Theatergruppe eine neue Souffleuse.