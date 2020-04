Das Projektteam für "Rautendorf – Unser Dorf hat Zukunft", aufgenommen vor der Corona-Pandemie: Timo Dreyer, Stefan Blancken, Fabian Warnken, Frauke Apel, Günther Post-Bender, Anke Lindemann-Könken, Alena Kortz und Erhard Fricke (von links). (Undine Mader)

Grasberg. Die Rautendorfer Vereine und Organisationen haben sich viel vorgenommen. Ihr Ziel ist kein geringeres als „Unser Dorf hat Zukunft“. Seit 2018 nehmen sie an dem Bundeswettbewerb teil. In fünf Projektgruppen wollen sie in dessen Rahmen ihr Dorf bis 2022 fit für die Zukunft machen. Das wohl größte Vorhaben betrifft die Dorfscheune mit einem Projektvolumen von rund 300 000 Euro. Noch ist sie ohne Heizung im Winter nicht nutzbar. Das soll sich ändern. Der Treffpunkt soll winterfest werden und die Toilettenanlage soll künftig barrierefrei und vom Hauptraum aus zugänglich sein. Doch nun hat auch dafür das Coronavirus die Pausentaste gedrückt, so Projektleiter Fabian Warnken.

Seit 10. März steht in Rautendorf alles. „Der Workshop zur Teilnahme am Kreiswettbewerb ist abgesagt“, so Warnken. Die Flyer für die Einwohnerversammlung am 3. April waren auch schon gedruckt. Verteilt werden sie nicht mehr, die Zusammenkunft in der Dorfscheune werde nicht stattfinden, sagt Warnken. Auch die Projektgruppen treffen sich bis auf Weiteres nicht mehr. Er bedauert die Zwangspause, da es im Winter enorme Fortschritte gegeben habe. Zudem fürchtet er: „Durch den Stopp geht uns wertvolle Zeit in der Finanzierungsphase verloren, wir könnten in eine kritische Situation kommen.“ Der Sorge steht Warnkens Hoffnung gegenüber, dass auch die über die Fördermitte entscheidenden Gremien aufgrund des Coronavirus ihre Sitzungen vertagen werden.

Derweil arbeite das Rautendorfer „Team Marketing“ an einem weiteren Flyer mit Informationen zum Projekt Dorfscheune, mit Angabe eines Spendenkontos für die Einwohner. Sollte die Zwangspause länger dauern, kann sich Warnken zudem vorstellen, Lösungen aus der Arbeitswelt auf das Ehrenamt zu übertragen. So hält er es für möglich, dass sich dann Projektgruppen auch virtuell treffen und das beispielsweise das Dorfscheunen-Projekt per Live-Stream den Rautendorfern vorgestellt werden könnte. Warnken lässt sich nicht von der derzeitigen Corona-Unterbrechung beirren und sagt: „Der Weg ist das Ziel.“

Das „Team Miteinander“ schaue sich unterdessen Techniken des städtischen Quartiermanagements ab und gerade jetzt, während der Coronakrise zeige sich, warum solch eine Infrastruktur gebraucht werde. „Miteinander ist genau das Thema“, sagt Warnken, „zum Beispiel füreinander einkaufen.“ In Rautendorf funktioniert dies offenbar schon, es gebe derzeit mehr Hilfswillige als dass Hilfe in Anspruch genommen werde.