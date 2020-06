Die Geografin Rebekka Lemb ist die neue Geschäftsführerin der Stiftung Nord-West-Natur. (Petra Scheller)

Borgfeld. Rebekka Lemb übernimmt die Geschäftsführung der Stiftung Nord-West-Natur. Das teilt die Diplom-Geografin jetzt in einem persönlichen Gespräch mit. Die Ablösung des langjährigen Stiftungschefs Gunnar Oertel sei von langer Hand geplant, sagt Lemb. Doch nun falle der Abschied schwer.

Landschaftsplaner Gunnar Oertel hat sein Feld bestellt. In diesen Tagen räumt er sein Büro Am Dobben in Bremen für seine Nachfolgerin. Über 27 Jahre lang initiierte der Naturmanager Projekte in den Wümme-Wiesen und trug seine Ideen weit über die Landesgrenzen hinaus. 2006 kam Oertel zur Stiftung Nord-West-Natur. 14 Jahre lang führte er dort die Geschäfte – fast drei Jahrzehnte arbeitete er als Naturbotschafter im Spannungsfeld von Politik, Landwirtschaft, Öko-Verbänden und Menschen vor Ort.

Rebekka Lemb tritt ein schweres Erbe an. „Aber ich reise mit leichtem Gepäck“, sagt die 38-Jährige, während sie beim Gespräch im strömenden Regen unter einem Sonnenschirm am Wümme-Ufer einen Milchkaffee bestellt. „Ich nehme das Erbe gerne an“, sagt Lemb. Aber sie habe auch eigene Pläne. Gemeinsam arbeitet sie zurzeit mit zwei Mitarbeiterinnen an einem neuen Konzept für die Bremer Stiftung.

Die Mutter von zwei Töchtern im Alter von eineinhalb und vier Jahren will nur zum Teil in die Fußstampfen ihres Vorgängers treten. Hinter allen Projekten stehe zukünftig die Idee, „Natur für alle begreifbar und erfahrbar zu machen“, sagt Lemb. „Es ist eine Ehre für mich, das zu meinem Beruf machen zu können. Wir haben eine verbindende Rolle zwischen Öffentlichkeit, Vertretern der Stadt und der Natur – und nur gemeinsam können wir die Dinge voranbringen.“

Besonders am Herzen liegt ihr die Arbeit an Schulen, mit Landwirten, der Jägerschaft und der Politik sowie mit Kindern und deren Familien. „Auf vielen Menschen lastet zurzeit ein enormer Druck. Wir befinden uns in einem Paradigmenwechsel. Digitalisierung, Klimawandel und eine komplette Umstrukturierung von Institutionen fordern die Menschen heraus“, sagt Lemb. Unter diesen Voraussetzungen müsse sie die Stiftung neu steuern. „Das ist eine tolle Aufgabe, verbunden mit großen Herausforderungen.“

Seit vier Jahren arbeitet die Geografin inzwischen im Stiftungshaus im Bremer Viertel. Über ein Praktikum während ihres Geographie-Studiums in Münster und Alicante, kam sie hier 2005 erstmals mit professionellem Naturschutz in Berührung. Sie betreute das Projekt „Blaues Klassenzimmer“ an der Borgfelder Grundschule, ein Langzeitprojekt, in dem Grundschüler die Tier-, Pflanzen- und Wasserwelt an der Wümme erkunden können. Lemb schätzt das Projekt, weil es auf Freiwilligkeit beruhe. „Für mich ist Naturschutz nichts Aufoktroyiertes, nichts Aufgesetztes, die Menschen müssen selbst damit in Berührung kommen.“

Sie selbst sei in der Natur aufgewachsen. Die gebürtige Hannoveranerin verbrachte ihre Kindheit in Donnern bei Bremerhaven. Ihre Cousins führen dort in der Nähe einen landwirtschaftlichen Betrieb. „Sie haben einen sehr großen Milchviehbetrieb, um genau zu sein“, stellt die Geographin klar. Doch verschiedene Sichtweisen sind für Lemb stets vereinbar. „Das ist nicht immer leicht, aber machbar“, sagt sie pragmatisch.

Sie habe sich Umweltschutz stets von vielen verschiedenen Seiten angesehen: Bis 2012 arbeitete sie in Brüssel an einem Studienprogramm der Europäischen Union mit. Ihre Diplomarbeit schrieb sie zuvor über Wassermanagement und Wasserrahmenrichtlinien. Während ihrer Studienzeit im spanischen Alicante verglich sie „Wahrnehmungsprozesse von Natur in verschiedenen Teilen Europas“.

Ihre wichtigste Eigenschaft sei, dass sie sich nicht scheue, Dinge zu erfragen. „Bis 2016 habe ich in einem Ingenieurbüro gearbeitet. Da ging es um Kanalmodellierungen und Reinigungssysteme“, berichtet die Abwasserexpertin. „Wir haben uns da viel in der Schweiz abgeguckt. Hydraulische Abwassermodellierung war da mein Thema.“ Sie habe sich viel mit Geoinformationssystemen beschäftigt. „Unsere Welt ist heute so komplex, wir müssen uns gegenseitig viel austauschen.“ Dafür trete sie jetzt an.

Für Gunnar Oertel ist Lemb „eine Idealbesetzung“ für den Job. Bereits im Jahr 2015 lud er sie zu einem Vorstellungsgespräch ein. Lemb wollte damals mit ihrer Familie aus Köln zurück in den Norden ziehen. Sie fing zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stiftung an. „Von Anfang an war klar, dass ich mich irgendwann auf den Geschäftsführerposten bewerbe“, sagt Lemb. Trotzdem vermisse sie Gunnar Oertel schon jetzt, obwohl er weiterhin in verschiedene Projekte eingebunden sei.

„Seit Frühjahr 2019 bemühe ich mich intensiv – gemeinsam mit verschiedenen Partnern – um eine Trendwende am Fluss Wümme unterhalb von Borgfeld“, plaudert Oertel aus dem Nähkästchen. „Wir wollen das Projekt Auenlandschaft Untere Wümme im Bundesprogramm Blaues Band auf den Weg bringen“, berichtet er im Gespräch. Für eine Bilanz seiner gesamten Schaffenszeit, sei es derzeit also noch zu früh. Im Oktober wird der Familienvater seinen 67. Geburtstag feiern. An Ruhestand denkt Gunnar Oertel noch längst nicht. „Es gibt in Sachen Naturschutz noch viel zu tun“, stellt er klar.

Rebekka Lemb sieht das genauso. Ihr nächstes Projekt soll ein Outdoor-Kino-Event mitten in den Wümme-Wiesen sein. „Ich wünsche mir, dass wir Naturfilme in den Wiesen gucken und uns dabei von Grashalmen und Insekten piksen lassen.“