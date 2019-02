Den Sandhaufen auf dem Grundstück des einstigen Kalksandsteinwerks an der Bremer Landstraße hat Karl Wellhausen zum Jahreswechsel 2017/18 aufschüten lassen. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. In dem Dauerzwist zwischen der Gemeinde Tarmstedt und dem Borgfelder Tischlermeister Karl Wellhausen um ein Gewerbegrundstück an der Bremer Landstraße gibt es nun ein Gerichtsurteil – zugunsten der Kommune.

Das Landgericht Bremen hatte über einen skurril anmutenden Fall zu entscheiden: Die Gemeinde Tarmstedt will Wellhausen gerichtlich zwingen, eine Kontoverbindung zu nennen, damit sie ihm 76 666 Euro und 79 Cent überweisen kann. Diese Summe entspricht jenen 149 947 Mark und 20 Pfennigen, die Wellhausens mittlerweile verstorbene Frau im Januar 1999 an die Gemeinde gezahlt hatte, um diese Fläche zu erwerben. Da Wellhausen das Grundstück bis heute nicht bebaut hat, wozu er vertraglich verpflichtet ist, macht die Gemeinde eine Klausel im Vertrag geltend, wonach das Gelände an die Gemeinde zurück geht. Um diese Option wahrzunehmen, hat die Gemeinde Tarmstedt auch schon längst das Geld bereit gestellt, kann es jedoch nicht an Wellhausen überweisen, da dieser seine Bankverbindung nicht herausrückt. So lange Wellhausen das Geld der Gemeinde nicht annimmt, bleibt er rechtmäßiger Eigentümer des Grundstücks. Schlecht für die Gemeinde, die die Fläche gerne einer sinnvollen Nutzung zuführen würde. „Wir wollen Herrn Wellhausen aus dem Grundbuch haben“, so Gemeindedirektor Frank Holle.

Laut dem Urteil des Bremer Landgerichts muss der Handwerksmeister seine Kontodaten preisgeben. Im Protokoll der Verhandlung heißt es, dass das Gericht den Anspruch der Gemeinde Tarmstedt „vollumfänglich begründet sieht“. Der Richter verwies auf offenbar ähnliche Entscheidungen der Oberlandesgerichte München und Karlsruhe. Wellhausen hat vier Wochen nach Zustellung des Urteils Zeit, sich zu überlegen, ob er Berufung dagegen einlegt. Auf Anfrage sagte der Borgfelder am Freitag: „Das Urteil ist bei mir noch nicht eingegangen. Daher werde ich mich nicht zum weiteren Vorgehen äußern.“

Zu den Erfolgsaussichten einer Berufung Wellhausens bei der nächst höheren Gerichtsinstanz sagt Frank Holle, selbst Jurist: „Absolut Null.“ Er rät Wellhausen, das Urteil anzuerkennen und das brach liegende Grundstück endlich zurückzugeben. Ginge der Rechtsstreit weiter, stiegen auch die Kosten für Rechtsanwalt und Gericht, die der Unterlegene zu zahlen habe.

Unklar ist derweil auch, was mit dem Sandberg geschieht, den Wellhausen zur Jahreswende 2017/18 hat aufschütten lassen. Holle könnte sich vorstellen, dass ihn Wellhausen der Gemeinde in Rechnung stellt.