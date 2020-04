Eine Feldmaus frisst auf einem Acker. Die Regenfälle in den vergangenen Wochen haben die Population der Nager stark dezimiert, aber das kam zu spät. In vielen Betrieben wird trotzdem wegen der Mäuseplage der erste Grünlandschnitt ganz ausfallen oder nicht ausreichen. (Arno Burgi/dpa-Bildfunk)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Die Verbreitung der Feldmäuse auf dem Grünland in der Region scheint durch die Regenfälle der vergangenen Wochen unterbrochen. Das vermuten Christoph Bommes vom Osterholzer Landvolkverband und der Bremervörder Kreislandwirt Heinz Korte. „Die Population ist wohl zusammengebrochen“, sagt Bommes. Die Nager seien offenbar nicht nur ertrunken, sondern hätten wohl auch nichts mehr zu fressen gehabt. „Denn im Grunde ist alles kaputt.“ Aber immerhin, so Korte, seien keine neuen Schäden dazugekommen.

Das trockene Wetter in den vergangenen beiden Jahren hatte zu einer deutlich gestiegenen Mäusepopulation geführt. Die Grundwasserstände fielen stark, ideale Lebensbedingungen für die unterirdisch lebenden Arten. Die Tiere fraßen Gras und Wurzeln und zerstörten wertvolles Grünland. Als nun der Regen kam, der größte Feind der Feldmaus, floss er in die Mäuselöcher und schwemmte die Bauten aus. Das wurde dem Nachwuchs zum Verhängnis.

Unterirdische Heuschrecken

Doch das hilft den Landwirten nur bedingt. Denn der Regen kam Christoph Bommes zufolge zu spät, die Mäuse hätten fast neun Monate lang Zeit gehabt, sich auszutoben. Durch die Massenvermehrung der „unterirdischen Heuschrecken“ seien zwischen 20 und 30 Prozent der Grünlandfläche im Landkreis Osterholz beschädigt. Auch die Moorböden vieler Landwirte im Kreis Rotenburg seien betroffen, weiß der Bremervörder Heinz Korte.

Wiesen und Weiden wurden völlig braun, weil die Pflanzen abgestorben sind. Eine missliche Lage für die Bauern. In vielen Betrieben wird der erste Grünlandschnitt, das Futter für die Kühe, in diesem Jahr entweder ganz fehlen oder nicht ausreichen. Für einige Betriebe sei die Situation existenzbedrohend, hatte das Landvolk im Februar geklagt. Landwirtschafts- und Umweltministerium hatten daher die Möglichkeit eröffnet, dass die Betriebe nach einer Einzelfallprüfung die Böden bearbeiten dürfen. Rechtlich ist das Pflügen von Dauergrünland nur nach Genehmigung zulässig, wenn höhere Gewalt vorliegt. Seit Februar können betroffene Betriebe Anträge für eine Bodenbearbeitung stellen. Der niedersächsischen Landwirtschaftskammer liegen bislang rund 330 Anträge vor, gut 1700 Flächen wieder aufarbeiten zu dürfen. „Anerkannt wurden ­Mäuseschäden bisher für gut 700 Flächen, verteilt auf etwa 130 Betriebe“, sagte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums in Hannover.

„Nicht jede Bodenerneuerung muss angemeldet werden“, weiß Christoph Bommes. Das sei anders, wenn die Landwirte pflügen wollten. Die meisten Bauern hierzulande würden sich wohl mit der flachen Bearbeitung des Bodens behelfen. „Wir hoffen jetzt, dass die Neueinsaat etwas bringt und sie zum zweiten Schnitt im Juni eine vernünftige Ernte einbringt“, sagt Heinz Korte.

Feldmäuse leben in weitverzweigten Tunnelsystemen, die zirka 40 bis 60 Zentimeter unter der Erdoberfläche liegen. Dabei gräbt eine Maus einen Gang von etwa 40 Metern Länge und verdrängt dabei 60 bis 80 Liter Erde. Auf 100 Tiere umgerechnet sind das etwa sechs bis acht Kubikmeter Boden. Der Nager ist berüchtigt für seine massenhafte Vermehrung, denn Feldmausweibchen werden bereits in einem Alter von 13 Tagen geschlechtsreif. Eine Wühlmaus frisst nach Angaben der niedersächsischen Landwirtschaftskammer pro Tag etwa 120 Gramm Wurzelmasse, das sind bei 100 Tieren 300 Kilogramm im Monat. Die Nager kappen mit ihrem Fraß die Nährstoffverbindung zwischen sichtbaren Pflanzenteilen und der Wurzel.