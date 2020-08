Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche gewaltsam ein Regenbogen-Transparent, das für Vielfalt und Respekt steht, vom Gemeindehaus an der Katrepeler Landstraße gerissen. "Sei wer du bist! Leb' Deine Liebe!", heißt es auf dem großen Banner, das Pastor Clemens Hütte in den Händen hält. (Christian Kosak)

Borgfeld. Pastor Clemens Hütte ist fassungslos. Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche gewaltsam ein Transparent, das mit seinen Regenbogenfarben für Vielfalt und Respekt steht, vom Gemeindehaus an der Katrepeler Landstraße gerissen. Dabei wurde das Mauerwerk des Hauses massiv beschädigt. Das Plakat wurde in einer Mülltonne entsorgt. Der Fall wirft eine Reihe von Fragen auf: Handelt es sich um spontanen Vandalismus? Oder war die Straftat politisch motiviert? Wird die Kirchengemeinde Strafanzeige erstatten?

Gemeindevertreterin Sandra Baad hat das Plakat am vergangenen Mittwoch in einer Mülltonne an der Bürgermeister-Kaisen-Allee entdeckt. Wann es entwendet wurde, stehe nicht genau fest, sagt Pastor Clemens Hütte. Ob der Fall zur Anzeige gebracht wird, werde in dieser Woche der Borgfelder Kirchenvorstand entscheiden. Gemeindevertreterin Sandra Baad spricht sich dafür aus, Anzeige zu erstatten. „Dazu gehört schon eine Menge krimineller Energie, außerdem ist so ein Transparent teuer“, sagt sie. „Immerhin handelt es sich um eine kriminelle Tat. Es ist eine Mischung aus Diebstahl und Beschädigung fremden Eigentums“, fügt Pastor Hütte hinzu. Es sei ein Sachschaden an der Hauswand entstanden. „Und vor allen Dingen wurde damit unsere Haltung und unser Bekenntnis zu Menschenrechten, Vielfalt und dem Aufruf für Respekt beschädigt“, kritisiert Clemens Hütte die Tat.

Risse an der Hauswand

„Sei wer du bist! Leb' Deine Liebe!“, heißt es auf dem über einen Quadratmeter großen Banner, das Clemens Hütte nun wieder in Händen hält. Die Vandalismus-Schäden sind unübersehbar. Das gummierte Plakat hat kleine Löcher und Risse davongetragen. In den Ösen hängen noch die Dübel. Auch die Spuren am Borgfelder Gemeindehaus sind deutlich zu sehen. Zentimeter tiefe Risse bleiben an der Hauswand zurück. „Wer macht so etwas?“, fragt sich Clemens Hütte.

Mitte Mai hatte die Borgfelder Gemeinde die Regenbogen-Botschaft an ihrer Hauswand befestigt. „Dieses Transparent ist eine konkrete Reaktion auf die Vorfälle in der evangelischen St. Martini-Gemeinde und die Verunglimpfung von Homosexuellen durch Pastor Olaf Latzel“, erklärt Clemens Hütte zum Hintergrund. „Viele evangelische Gemeinden haben sich davon sehr deutlich distanziert“, unterstreicht der Pastor. Die Gemeinde stelle sich damit gegen eine bewusste Diffamierung bestimmter Menschengruppen. Man solidarisiere sich bewusst mit den Interessen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI), stellt Clemens Hütte im Gespräch vor dem Gemeindehaus klar. Dazu gäbe es innerhalb der Kirchengemeinde zwar unterschiedliche Sympathiebekundungen; Konsens sei jedoch der Grundsatz, dass die Menschenwürde unantastbar sei. Innerhalb der Gemeinde habe es viel Zuspruch zu dem Plakat gegeben.

Die Initiative sei von der evangelischen Jugend Bremen ins Leben gerufen worden. „Wir wollten deutlich zeigen, dass wir uns solidarisieren“, unterstreicht Clemens Hütte. Diakonin Katrin Lehmann habe die Transparente organisiert. Pastorin Almut Wichmann habe zugestimmt.

Clemens Hütte kritisiert seinen Kollegen Olaf Latzel scharf. Gegen den Pastor der St. Martini-Gemeinde wird seitens der Bremer Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung ermittelt. Die Bremische Evangelische Kirche (BEK) wartet derzeit das Verfahren ab. Für den Borgfelder Pastor steht fest: Latzel betreibt Hetze. „Es ist ein massiver Angriff und eine Diffamierung einer bestimmten Lebensform. Und mir hat es nicht gereicht, einfach gar nichts zu machen und nur zu sagen, wir denken darüber anders, sondern mir war es wichtig, tatsächlich die Initiative zu ergreifen“, stellt Clemens Hütte klar.

Es habe schon einmal ein Verfahren innerhalb der BEK gegeben. Damals wurden Muslime, Hindus und Juden beschimpft, berichtet der Pastor. „Das Ganze wurde als eben noch im Rahmen der freien Meinungsäußerung bewertet – das sehe ich anders. Für mich ist das eine Frage der Menschenwürde“, sagt Clemens Hütte.

Mitte Mai hatte die Borgfelder Kirchengemeinde das Transparent in Regenbogenfarben am Gemeindehaus angebracht. Ein weiteres buntes Plakat hängt noch immer an der Borgfelder Kirche. „Das wiederum spricht gegen eine geplante Aktion mit bewusst politischem Hintergrund“, glaubt Seelsorger Clemens Hütte. „Ansonsten hätten sich die Leute wohl auch an das Kirchenplakat gemacht.“ Ob es tatsächlich zur Strafanzeige kommen wird, lässt der Pastor offen. Fest steht: Man werde das zerschundene Plakat wieder anbringen und eine offene Diskussion innerhalb der Gemeinde führen.