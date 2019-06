Im Lilienthaler Amtsgarten ist am Freitag die Bühne für die Aufführung der Shakespeare Company aufgebaut worden. (Rode)

Lilienthal. Was bringt der Sonnabend, was ist am Sonntag zu erwarten? Das sind Fragen, die Hans Adolf Cordes an diesem Wochenende intensiv beschäftigen. Der Vorsitzende der Kunststiftung Lilienthal hofft darauf, dass das Wetter mitspielt, wenn an diesem Sonnabend ab 19 Uhr und am Sonntag ab 17 Uhr die Vorstellungen der Shakespeare Company im Amtsgarten beginnen. „Wenn es nur nieselt, ist das halb so schlimm. Doch wenn Gewitter aufziehen sollte, müssen wir wohl abbrechen. Das alles ist nur schwer zu planen“, sagt Cordes als Organisator des Freilufttheater-Vergnügens, das diesmal mit dem Stück „Shakespeare durch die Blume“ daherkommt.

Die Bühne jedenfalls steht bereit. Am Freitag wurde die etwa zehn mal acht Meter große Fläche im Amtsgarten samt der Masten für die Beleuchtung aufgebaut. Etwa 400 Stühle sollen aufgestellt werden – je nach Bedarf etwas mehr oder weniger. Karten für die Aufführung sind noch an beiden Tagen zu haben. Und auch für den Fall, dass es regnen sollte, ist alles vorbereitet. Cordes hält mehrere Hundert Regencapes bereit, die bei Bedarf an die Zuschauer verteilt werden können.

Der Eintritt kostet 24 Euro, Schüler und Studenten zahlen 15 Euro.