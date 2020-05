Worpswede. Es hatte eigentlich so gut angefangen. Die Auftaktveranstaltung zum 300. Geburtstag des Moorkolonisators Jürgen Christian Findorff hatte Ende Januar mit knapp vierhundert Gästen im Findorff Verein in Grasberg stattgefunden und auch die Festveranstaltung zu Findorffs Geburtstag in Iselersheim sei eine gelungene Veranstaltung gewesen. „Doch dann habe ich nur noch Streichungen von Veranstaltungen vorgenommen“, sagt Hermann Röttjer vom Findorff-Haus in Iselersheim. Zusammen mit Klaudia Krohn, der Worpsweder Kulturbeauftragten, Richard Henning und Reiner Hildebrandt vom Verein „Findorffs Erben“ sowie Heike Morisse und Ursula Villwock vom Kulturamt des Landkreises Osterholz, bilden sie den Kern der Arbeitsgruppe „300 Jahre Findorff“, die für das gesamte Jahr zahlreiche Veranstaltungen, Vorträge, Führungen und Feste rund um den Moorkommissar vorbereitet hatten.

Dennoch sind sie jetzt guter Dinge: Sie werden das Jubiläumsjahr in das folgende Jahr verschieben und hoffen, dass die verschiedenen Akteure mitziehen werden. „Wir stoppen jetzt komplett und ziehen das nächste Jahr durch“, sagt Röttjer zuversichtlich. Eine nicht ganz einfache Entscheidung. Zu ungewiss sei in Zeiten der Coronakrise, ab wann was wieder möglich sei. „Es wäre nicht das richtige Signal, alles ausfallen zu lassen“, betont Klaudia Krohn. „Wir müssen Formen finden, wie wir damit umgehen“, sagt die Kulturbeauftragte und blickt wie auch das gesamte Team positiv in die Zukunft. Jetzt geht es allerdings darum, neue Termine zu finden und Verfügbarkeiten zu klären, dies sei noch in Arbeit, um dann im nächsten Jahr mit möglichst allen Akteuren noch einmal neu zu starten.

Findorffarmada im Oktober 2021

Zwei neue Termine können die Organisatoren schon bestätigen. Das Oste-Hamme-Fest unter der Regide von „Findorffs Erben vom Kolbecksmoor e.V.“ werde am 11. und 12. September 2021 stattfinden, berichtet Richard Henning. Dann soll entlang des 17 Kilometer langen Kanals ein großes Fest von den anliegenden Ortschaften veranstaltet werden. Und auch fast auf den Tag genau nur ein Jahr später wird auch die erstmals geplante Findorffarmada stattfinden. Sie ist jetzt auf den 2.und 3. Oktober 2021 verlegt. Dann sollen alle Torfkähne aus der Region von Osterholz-Scharmbeck auf der Hamme bis zum Torfhafen an der Kreuzkuhle in Karlshöfenermoor schippern. Anvisiert für die zentrale Hauptveranstaltung in Worpswede ist das Wochenende vor den Sommerferien am 17.und 18. Juni 2021, hier seien allerdings noch einige Details zu klären.

Die Aktiven hoffen, dass andere Akteure ihre Beiträge zum Findorff-Jahr beitragen werden und diesen nun beschlossenen Weg mitgehen werden. Dazu habe man schon mit wichtigen Partnern wie den Hauptförderern gesprochen, so Reiner Hildebrandt. „Sie sind auch bereit uns im nächsten Jahr zu unterstützen. Die Zustimmung sieht gut aus“, berichtet er. Denn, so betont Röttjer, das Interesse sei groß gewesen, und er hofft, dass dies auch im nächsten Jahr anhält. Viele Dinge seien angelaufen, wie auch das Projekt der Moorkiepe, die Unterrichtsmaterial für Grundschulen und die Sekundarstufe 1 für unterschiedliche Themen oder Projektwochen bereithält, gut angelaufen sei, ebenso wie die Resonanz auf das neu aufgelegte Buch von Karsten Müller Scheeßel zu Findorffs Moorkolonisation. Das Team hofft, dass möglichst viele Akteure mit ihren Veranstaltungen ins nächste Jahr mitziehen werden. „Und vielleicht finden sich sogar neue Veranstalter, die sich gern beteiligen wollen“, meint Krohn.

Zur Sache

Das war Findorff

Das Erbe des Moorkolonisators Jürgen Christian Findorff prägt bis heute weite Landstriche im Norden von Niedersachsen. Mehrere Kilometer lang sind die Dörfer im Teufelsmoor nordöstlich von Bremen, entlang einer schnurgeraden Straße reihen sich in gleichen Abständen die Bauernhöfe. Erst im 18. Jahrhundert sind die wilden Hochmoore in den Niederungen der Flüsse Hamme, Oste und Wümme urbar gemacht worden.

Im ehemaligen Kurfürstentum Hannover ist dieses Werk mit dem Namen Findorff verbunden, der am 22. Februar 1720 in Lauenburg an der Elbe geboren wurde. „Findorff hat wie kaum ein anderer seiner Zeitgenossen eine heute noch sichtbare und schützenswerte Kulturlandschaft geschaffen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor einigen Wochen in einer Würdigung. „Viele Siedler konnten auf den ehemaligen Mooren für sich und ihre Nachkommen eine Existenz aufbauen.“

Auf dem Gebiet des heutigen Niedersachsens wurden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht nur zwischen Elbe und Weser die menschenleeren Moore erschlossen, sondern auch in Ostfriesland, Friesland und im Ammerland. Wie der Historiker Karsten Müller-Scheeßel schreibt, stand Findorff zwar nicht am Anfang der Kurhannoverschen Moorkolonisation ab 1751. Aber als Landvermesser, Planer und Aufseher sei er in das Werk hineingewachsen. 1771 wurde er zum Moorkommissar ernannt.

Ostersode, Rautendorf, Mehedorf - etwa 40 Dorfgründungen gehen auf Findorff zurück. Er löste Konflikte mit den Geestbauern, die ihre Weide- und Torfrechte im Moor nur widerwillig abgaben. Er sorgte für seine Siedler, machte ihnen jederzeit bei Wasserbau, Hausbau oder in der Landwirtschaft etwas vor. Auch Kirchen und Schulen baute er für sie. 1780 übernahm er in Iselersheim bei Bremervörde einen eigenen Moorhof und betrieb ihn musterhaft. In dem Dorf wurde der „Vater aller Moorbauern“ nach seinem Tod am 31. Juli 1792 beigesetzt.