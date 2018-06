Ein Rehbock reckt den Kopf. Erwachsene Tiere flüchten bei Gefahr. Rehkitze drücken ihre Körper in Bodenmulden von Äckern und Wiesen. So sind sie für ihre Feinde unsichtbar. Landwirte, die auf hohen Treckern sitzen, sehen die Kitze auch nicht. Das führt zu tragischen Unfällen. (Holger Hollemann)

Tierschützer und Anwohner auf der einen Seite, Landwirte auf der anderen: Beim Thema Rehkitz-Tötung scheinen die Fronten verhärtet zu sein. Liest man die Kommentare in Internet-Foren und sozialen Netzwerken, kommt das so rüber. Schwarz-weiß. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Am Konferenztisch der WÜMME-ZEITUNG treffen sich Menschen, um über ein Streitthema zu sprechen, das die Gemüter in der Region seit Pfingsten bewegt: Die Tötung von Rehkitzen in Grasberg. Die Jugendliche Kim Luna Pehlke sitzt als Augenzeugin am Tisch, ihr gegenüber der Landwirt, den sie Pfingsten beobachtet hat. Zwei Rehkitze soll er beim Mähen erfasst und anschließend auf einer benachbarten Wiese entsorgt haben.

"Wir müssen mehr über das Thema Wildtötung sprechen, wir brauchen einen intensiveren Austausch", appelliert der Vertreter der Landwirte im Kreis Osterholz, Stephan Warnken. Er sitzt als Landvolk-Vorsitzender mit am Pressetisch. Der betroffene Landwirt, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, hat das persönliche Treffen vorgeschlagen. Er bereut, dass alles so gekommen ist, sieht die Fehler aber nicht nur bei sich. Weitgehend sachlich und empathisch, stellenweise auch emotional geht es in der Gesprächsrunde zu. In der Runde sitzen auch Jürgen Schindler, Geschäftsführer der Kreisjägerschaft, und der Vater der 19-jährigen Zeugin.

Mehr zum Thema Landkreis Osterholz Nach angeblicher Rehkitz-Tötung: Landwirt fürchtet Racheaktionen Eine Lilienthalerin hat einen Wildunfall beobachtet und dies in einem sozialen Netzwerk gepostet. ... mehr »

Kim Luna Pehlke würde, Stand heute, vieles anders machen, das sagt sie selbst. Aber ihr Beitrag in den sozialen Medien habe auch viel bewirkt, betont die Jugendliche: die Gründung eines Wildsuchhelfer-Pools in Grasberg – "und, dass wir hier zusammen sitzen." Mehrere Hundert Beiträge kochten an Pfingsten aufgrund von Pehlkes Eintrag im Netz hoch. "Wie gewissenlos doch einige Menschen sein können. Als ich heute morgen zufällig in Grasberg war, bekam ich zu sehen, wie ein Landwirt seine Wiese mähte. Der Landwirt mähte trotz des auffälligen Verhaltens der Elterntiere zwei Rehkitze nieder", postete Pehlke.

Feedback bekam sie darauf hin aus ganz Deutschland. Der 19-Jährigen war nicht bewusst, dass es zu so "heftigen Reaktionen" kommen würde. Das betont sie im Redaktionsgespräch. Der Landwirt, der ihr in diesem Moment gegenüber sitzt, sagt, ihm seien die Internet-Kommentare "sehr nahe gegangen". Es waren Hasstiraden darunter, die Menschen, die sich gegenübersitzen, wohl niemals äußern würden: hetzerisch, menschenunwürdig, Gewalt androhend. Der Landwirt berichtet von gesellschaftlicher Ächtung, die ihm seitdem widerfährt. Das Wort "hätte" fällt im Gespräch mehrmals. Hätte man das alles gewusst, wäre man anders mit dem Thema umgegangen. Das sagen beide Seiten. Er werde die Nachbarschaft künftig einen Tag vor der Mahd zur Wildsuche einladen, verspricht der Milchbauer. Die Pehlkes sind dabei.

Mehr zum Thema Landkreis Osterholz Landwirt weist Vorwürfe vorsätzlicher Rehkitz-Tötung zurück Mehrere tote Rehe erhitzen in diesen Tagen die Gemüter. Landwirten aus der Region wird vorgeworfen, ... mehr »

Zwei Drittel der Region um Grasberg bestehen aus Grünland. Hier wächst Gras, das Tierfutter für Mastbullen und Milchkühe. Unterschiedliche Wirtschaftszweige profitieren davon, auch viele Menschen als Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Verbraucher. Immer günstiger sollen Bauern die Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgen. "Als ich die Wiese gemäht habe, stand schon der Lohnunternehmer mit seinem Wagen an der Straße", erklärt der Landwirt. Warnken räumt ein, dass es Möglichkeiten gebe, Arbeitsabläufe zu verändern. Es werde künftig immer mehr Spaziergänger und Nicht-Landwirte geben, die ähnliche Situationen beobachten könnten. Für ihn wäre der schlimmste Fall der, dass angefahrene Tiere sich quälen müssen, weil Landwirte sich künftig – aus Angst vor Augenzeugen – nicht mehr trauen, die Tiere an Ort und Stelle zu töten. Dem Kreislandwirt wäre es lieber gewesen, die Sache wäre bei der Polizei angezeigt worden, statt sie in sozialen Medien zu diskutieren. "Bei einer Anzeige kümmern sich Fachleute um die Angelegenheit."

Jürgen Schindler, Geschäftsführer der Kreisjägerschaft, nickt. Rechtlich würde der Fall in Grasberg unter das Tierschutzrecht fallen. Bauern, die ein Tier versehentlich töten, setzen sich mit ihrem Jagdpächter in Verbindung. Der Jäger, der für ein Revier zuständig ist, kommt auch vor dem Schnitt vorbei und vertreibt mit ausgebildeten Hunden Wild, Hasen und Fasane. Auch der Landwirt am Tisch ist ausgebildeter Jäger mit eigenem Revier. In der Praxis sähen die Arbeitsabläufe wegen des Zeitdrucks oft anders aus, sagt er.

Mehr zum Thema Polizei ermittelt Rehkitze bei Mahd getötet Spaziergänger haben am Wochenende beobachtet, wie zwei Rehkitze erschlagen werden und erstatten ... mehr »

Rehe sind mittlerweile Kulturfolger. Früher hielten sie sich von Menschen fern. Das sei heute nicht mehr so, erklärt Warnken. Ein getötetes Reh löse bei Menschen Emotionen aus. Auch für die Landwirte sei so eine Erfahrung schlimm. "Wir sprechen darüber untereinander. Aber zuerst erzählen wir uns, wie viele Tiere wir gerettet haben." Schindler lenkt den Blick auch darauf, dass nicht nur auf Feldern Tiere getötet werden. 2017 ermittelte die Wildunfallkommission 582 Wildunfälle auf den Straßen im Landkreis. 88 Prozent der angefahrenen Tiere, die durch Autofahrer getötet wurden, waren Rehe. Allein im Mai vergangenen Jahres seien in der Region 61 Rehe durch Autounfälle getötet worden, sagt der Geschäftsführer der Kreisjägerschaft. Wie viel Wild von landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen getötet würden, werde derzeit nicht erhoben. Zum Vergleich wäre die Zahl interessant.

Zur Sache

Nicht auf eigene Faust losgehen

Rehkitze haben in den ersten drei Wochen nach ihrer Geburt einen Drückreflex: Droht Gefahr, drücken sie sich in Mulden im Gras, die ihre Eltern für sie gebaut haben. Sie sind dadurch kaum zu sehen. Jürgen Schindler, Geschäftführer der Kreisjägerschaft Osterholz, warnt Nicht-Landwirte davor, auf eigene Faust auf Wildsuche zu gehen. Hier seien ausgebildete Jäger gefragt. "Nur ausgebildete Hunde können die Tiere aufspüren, ohne sie zu verletzen."

Im Fall der mutmaßlich versehentlichen Wildtötung in Grasberg hatte der Landwirt zwar einen Warnpieper an seinem Trecker, doch die Tiere konnten sich aufgrund ihres Alters noch nicht bewegen. Die Jägerschaft habe seit den 2000er-Jahren verschiedene Möglichkeiten zur Wildsuche eingesetzt, erklärt Schindler: Stöcker mit Plastiktüten, die auf Feldern stehen, Ausleger am Mähdrescher, die das Wild verscheuchen sollen. Und immer wieder neue Wildpieper-Editionen, die die Tiere warnen. Selbst mit Drohnen versuche man, das Wild in Feldern aufzuspüren. Doch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen werde es weiter zu Unfällen kommen – sowohl auf den Feldern als auch im Straßenverkehr. Wer sich näher informieren will, wendet sich unter der Rufnummer 0176/ 21896873 an Aleke Averbeck. Die Grasbergerin organisiert einen Wildsuchhelferpool unter professioneller Anleitung.