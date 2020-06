So harmonisch hatte es im Gemeinderat Bülstedt 2016 mal begonnen. Ratsfrau Tanja Cordes (Dritte von rechts) hat sich jetzt zurückgezogen. Im Mittelpunkt des Streits steht Bürgermeister Jochen Albinger (Mitte). (Johannes Heeg)

Bülstedt. Wirklich rund läuft es im Bülstedter Gemeinderat nicht. Im Gegenteil: Es knirscht noch ganz gewaltig. Nachdem sich Bürgermeister Jochen Albinger und die übrigen acht Ratsleute schon im vergangenen Herbst offen entzweit hatten, gipfelte der Zwist nun in einem Rücktritt: Ratsfrau Tanja Cordes hat in der jüngsten Versammlung des Gemeinderats im Dorfgemeinschaftshaus in Steinfeld ihr Mandat abgegeben. Ihren Platz nimmt seitdem Friedhelm Immig ein.

In einer Erklärung legte Cordes, die bei den Kommunalwahlen 2016 für die Wählergemeinschaft Bülstedt in den Rat eingezogen war, ihre Beweggründe dar: Vor allem die aus ihrer Sicht mangelhafte Kommunikation zwischen Rat und Bürgermeister und dessen Alleingänge hätten sie geärgert. Anfragen seien von Albinger nur eingeschränkt beantwortet worden, zudem wäre er nur an vier Tagen in der Woche bereit gewesen, E-Mail-Eingaben anzunehmen. „Grotesk“, wie Cordes befand. Dafür sei an anderer Stelle offensiver kommuniziert worden: „Zum Teil“, so Cordes, „waren die Informationen schneller in der Öffentlichkeit als im Rat.“ Hinzu komme, dass sie zurzeit infolge der Corona-Krise auch beruflich stark eingespannt sei. Daher habe sie sich zum Rückzug entschieden.

Der Grüne Klaus Heinrichs und Lea Willenbrock, wie Cordes Angehörige der Wählergemeinschaft Bülstedt, äußerten Bedauern. Sie könne den Schritt nachvollziehen, sagte Willenbrock. Sie nahm Cordes‘ Hinweis auf, dass sich die Mandatsträger zu Beginn der Ratsperiode entschieden hätten, über Fraktionsgrenzen hinweg kooperieren zu wollen. Der Tenor sei gewesen, dass der Rat das Ganze sei, nicht der Bürgermeister, der in der Folge aber vieles allein entschieden habe. „Ich hoffe“, so Willenbrock, „dass wir durch den Rücktritt dazu kommen, besser zusammenzuarbeiten.“

Während Bürgermeister Albinger die Erklärung im Rahmen der öffentlichen Ratssitzung zunächst unkommentiert gelassen hatte, nahm er im Nachgang auf Nachfrage Stellung. Er wolle den Rücktritt nicht bewerten, der Entschluss sei zu akzeptieren. Dass die Kommunikation weiterhin gestört ist, räumte er aber unumwunden ein.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres war der Zwist zwischen Albinger und den übrigen Ratsleuten wie berichtet offen zutage getreten, als es galt, Richtungsentscheidungen für die Erweiterung der Kindertagesstätte zu fällen. Albinger hatte das ausgearbeitete Konzept damals als nicht tragfähig bezeichnet, was ihm den offenen Widerspruch seiner Ratskolleginnen und -kollegen einbrachte. Am Ende erklärte er aber, das Vorhaben mittragen zu wollen, auch wenn er nicht überzeugt gewesen sei.

Nach diesem Konflikt spüre er noch immer Misstrauen, sagt er heute, zumal man es ihm offenbar krumm nehme, im Spätherbst eine dreiköpfige Arbeitsgruppe des Rates aufgelöst zu haben. Es habe „zu viel Durcheinander“ gegeben, zumal im Rat selbst ja auch noch über die Ausrichtung der Kita-Erweiterung diskutiert worden sei. In Albingers Augen „ist der Rat für die Findung wichtig, am Ende muss aber der Bürgermeister die Beschlüsse umsetzen“. In diesem Licht möchte er auch die Kommunikationsregeln betrachtet wissen. Einen Mangel an Austausch sehe er nicht, er frage sich aber, ob eine Whatsapp-Gruppe dafür der richtige Ort sei.

Auch die E-Mail-Beschränkung auf die Tage von Montag bis Donnerstag diene dazu, das Durcheinander zu ordnen, zumal er auch an anderen Stellen im Ort gefragt sei: „Wenn irgendwo im Dorf eine Straßenlaterne kaputt ist, werde ich mitten in der Nacht angerufen und aufgefordert, das zu richten“, nannte Albinger ein Beispiel. Und so sei es auch mit politischen Beschlüssen. Es sei die Aufgabe des Gemeinderates, Entscheidungen herbeizuführen. Am Ende werde aber der Bürgermeister in die Pflicht genommen.

In der Pflicht steht fortan auch Friedhelm Immig, der der Wählergemeinschaft Bülstedt angehört und den Ratssitz von Tanja Cordes übernommen hat. Cordes‘ bisherigen Sitz im Verwaltungsausschuss der Gemeinde übernimmt nun Lea Willenbrock. Der Rat wählte sie einstimmig, während Willenbrock selbst sich enthielt.