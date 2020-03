Diese autonom fahrenden Linienbusse könnten in Tarmstedt nicht verkehren, weil das Mobilfunknetz noch nicht so weit ist. (Jochen Tack)

Tarmstedt. In der Stadt Monheim am Rhein sollen ab Herbst autonom fahrende, rein elektrisch betriebene Kleinbusse im Linienverkehr eingesetzt werden. Geplant ist, dass eine Flotte von fünf autonomen Kleinbussen an sieben Tagen in der Woche von 7 bis 24 Uhr als eigene Linie im Zehnminutentakt im fließenden Verkehr fährt, heißt es auf der Homepage der 40 000-Einwohner-Stadt.

Ist ein solches System auch für die Samtgemeinde Tarmstedt vorstellbar, wo es mit dem öffentlichen Verkehrsangebot abseits der Buslinie Zeven-Bremen recht mau aussieht? In den Gemeinden Wilstedt, Bülstedt, Vorwerk, Hepstedt und Breddorf sind die Einwohner weitgehend aufs Auto angewiesen, in vielen Haushalten gibt es zwei oder mehr Autos. Die futuristisch wirkenden fahrerlosen Kleinbusse, wie sie jetzt in Monheim getestet werden, seien für die hiesige Region vorerst keine Lösung, bedauert Björn Muth vom Energieversorger EWE, denn um sie sicher über die Straßen zu lotsen, bedürfe es eines gut ausgebauten 5G-Mobilfunknetzes, „und das wird noch einige Jahre dauern“.

Muth macht aber auch deutlich, woran eine Wende hin zu sauberer Mobilität in der Region nicht scheitern muss: „Wir haben keinen Mangel an erneuerbar produziertem Strom.“ Allein im Landkreis Rotenburg seien 2018 rund 923 Millionen Kilowattstunden Ökostrom aus Wind, Sonne und Biomasse erzeugt worden, während insgesamt nur 504 Millionen Kilowattstunden verbraucht wurden. „Der Versorgungsgrad an erneuerbarem Strom beträgt derzeit 183 Prozent“, sagt Muth, und da seien die geplanten neuen Windparks noch gar nicht mit drin. Der Landkreis Rotenburg sei längst Stromexporteur.

Um die Klimaschutzziele der Bundesregierung zu erreichen, seien verstärkte Einsparungen von Treibhausgasen im Verkehrssektor zwingend erforderlich. In den Bereichen Industrie, Energiewirtschaft und Gebäude gingen die Emissionen tendenziell nach unten, nur nicht bei der Mobilität. „Dort steigen sie sogar“, sagt Muth. Zur Senkung des CO2-Ausstoßes müssten Elektroautos die Verbrenner schrittweise ersetzen. EWE geht davon aus, dass der Anteil der E-Mobile bis 2035 auf 30 bis 35 Prozent steigen wird. Für 2035 rechne EWE mit rund 27 000 Stromautos im Landkreis Rotenburg.

Das klingt reichlich ambitioniert, denn aktuell seien gerade mal um die 400 reine Stromer zwischen Bremervörde und Visselhövede zugelassen, wie Wolf Warncke vom gleichnamigen VW-Autohaus in Tarmstedt sagt. Doch dank neuer Modelle, die trotz verbesserter Reichweite billiger geworden seien, habe das Interesse der Kundschaft an Elektroautos stark zugenommen. Von 27 Autos, die Warncke in absehbarer Zeit ausliefere, hätten 16 einen reinen Batterieantrieb. Der Trend scheine sich zu verstetigen: „In zwei Dritteln der Angebote, die wir in den vergangenen Wochen geschrieben haben, geht es um E-Autos.“

„Wo bleiben denn die E-Autos?“, fragt Samtgemeindebürgermeister Frank Holle, der sich Gedanken darüber macht, was die Kommune dazu beitragen kann, die Verkehrswende und damit den Klimaschutz auch auf dem Land voranzubringen. Er sehe immer mehr große und schwere SUV auf den Straßen. Abhilfe schaffen könnte die Bundesregierung mit einem Bonus-Malus-System, das umweltfreundliches Verhalten belohne. Die Samtgemeinde Tarmstedt habe immerhin einen E-Golf als Dienstwagen. „Das ist schon unser zweiter“, sagt Holle, der die Kommune durchaus in einer Vorbildfunktion sieht. Um die E-Mobilität voranzubringen, werde die Samtgemeinde an der KGS eine Ladesäule aufstellen. Die koste 14 400 Euro plus 76 Euro im Monat für die Betriebsführung. Die Investition sehe er auch als Anreiz für die Lehrer der Gesamtschule, auf E-Autos umzusteigen. Eine weitere eigene Stromtankstelle gibt es am Rathaus, „und die Schnellladestation bei Warncke haben wir auch bezuschusst“.