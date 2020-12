Ob löten oder schrauben, im Repair-Café arbeiten ehrenamtliche Helfer, die sich damit auskennen. (INGO MOELLERS)

Lilienthal. Ein bisschen Geduld war schon vonnöten, doch um die Wartezeit zu versüßen, verteilten die Organisatoren des Repair-Cafés zwischendurch Lebkuchen an ihre Kundschaft. Vor dem Büro der Freiwilligenagentur am Amtmann-Schroeter-Haus hatten sie sich eingereiht. Wegen der Pandemie und der begrenzten Größe der Räumlichkeiten konnten die Menschen nur einzeln und mit Mundschutz hinein. Damit das Gedränge nicht zu groß wird, war die Anlieferung nur nach Anmeldung möglich. Zudem wurde allen ein Zeitfenster für die Abgabe genannt. Am Ende hatte das Repair-Café 45 neue Aufträge, die nun nach und nach abgearbeitet werden.

Weil das Repair-Café wegen der Corona-Pandemie nicht wie sonst in Murkens Hof stattfinden kann, haben die Ehrenamtlichen ihre Aktivitäten ins Homeoffice verlegt. An jedem ersten Montag eines Monats werden defekte Haushaltsgeräte mit der maximalen Größe eines Staubsaugers bei der Freiwilligenagentur entgegen genommen. Der erste Versuch während der Nachhaltigkeitswochen im September hatte die Verantwortlichen um Wolfgang Franken bestärkt, ihr Angebot in dieser Form fortzusetzen. Nun gab es den ersten Termin, weitere sollen folgen.

Bislang mehr als 1500 Reparaturen

In den drei Öffnungsstunden kam so einiges zusammen, wie Mit-Organisator Erich Poppe berichtet. Vom defekten CD-Player, über ein Tonband-Gerät bis zur Lichterkette reichte die Palette der Reparatur-Aufträge. Um sie werden sich nun die technisch versierten Helfer in ihren eigenen privaten Werkstätten zu Hause kümmern. Es gibt zwar auch hoffnungslose Fälle, doch die Erfolgsquote von etwa 80 Prozent kann sich sehen lassen. Laut seiner Statistik hat das Repair-Café seit der Gründung im Juni 2014 mit 1532 Reparaturfällen zu tun gehabt.

Mit ihrer Arbeit tun die ehrenamtlichen Reparateure genau das, was auf der großen politischen Bühne gerade diskutiert wird: Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben sich Ende November für ein „Recht auf Reparatur“ ausgesprochen. Fehlenden Ersatzteilen, hohen Reparaturkosten und zu schnell verschleißende Produkte will das Europaparlament ein Ende setzen, um den europäischen Binnenmarkt damit grüner und nachhaltiger zu gestalten. Dass Geräte oft so konstruiert sind, dass sie viel zu früh ihren Geist aufgeben und mitunter so aufgebaut sind, dass sie sich nicht ohne Schaden anzurichten öffnen lassen, davon können auch die Repair-Café-Leute ein Lied singen.

Das Angebot des Repair-Cafés ist kostenfrei, doch Spenden sind willkommen. Mit dem Geld, das nach Abzug einiger Kosten für Haftpflichtversicherung oder Zeitungsanzeige übrig bleibt, unterstützt das Repair-Café regelmäßig Aktivitäten und Projekte von Kinder- und Jugendgruppen in der Gemeinde Lilienthal. Zuletzt hat es der Gruppe der Kreismusikschule ermöglicht, für 398 Euro Bongotrommeln und Klangbausteine anzuschaffen, die auch den Kindern der Schroeterschule und der Grundschule Worphausen zur Verfügung stehen. Der Kindergarten „Kinderhaus Lilienthal“ erhielt für 291 Euro ein großes Puppenhaus.

Defekte Gerätschaften können an jedem ersten Montag im Monat in der Zeit von 14 bis 17 Uhr bei der Freiwilligenagentur in der Hauptstraße 63a abgegeben werden. Das nächste Mal ist also am 1. Februar geöffnet, die weiteren Termine sind der 1. März, 12. April, 3. Mai und 7. Juni. Je nach Corona-Lage wird dann festgelegt, wie es weiter geht. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail ist jeweils erforderlich. Unter dem Betreff Haushaltsgerät kann sie an die Adresse repair-cafe@murkens-hof.de geschickt werden.