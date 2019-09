Geht da noch was? Viele Reisende sind nach der Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook verunsichert. Auch die Reisebüros können nicht sagen, wie es weitergehen wird. (Francisco Ubilla/dpa)

Lilienthal/Tarmstedt. Der Touristikkonzern Thomas Cook ist pleite. Die Hiobsbotschaft trifft auch Reisewillige aus Lilienthal und Nachbarorten. Die Insolvenz des Reiseveranstalters stellt sie nun vor Probleme, weil sie ihren Urlaub nicht antreten können. „Die Kunden sind verunsichert“, sagt Doris Wiegmann-Janssen vom „Ihr Reiseladen“ in Lilienthal. Viele Betroffene würden sich nun erkundigen, wie es weitergeht mit dem Touristikkonzern.

Bereits am Montag und Dienstag konnten Kunden, die mit der deutschen Thomas Cook gebucht hatten, nicht zu ihrem Urlaubsziel starten. Gebuchte Reisen können vorerst bis Donnerstag, 26. September, nicht angetreten werden. Der Verkauf von neuen Reisen bleibt gestoppt. Wie es weitergeht, weiß Doris Wiegmann-Janssen nicht. „Wir warten stündlich auf Infos des Veranstalters“, so die Reisebüro-Geschäftsführerin. „Wir können nur das weitergeben, was uns der Veranstalter mitteilt.“ Unter ihren Kunden sei aber niemand, der wegen der Insolvenz im Ausland gestrandet ist.

Doris Wiegmann-Janssen fühlt sich wie in einem schlechten Traum. „Mir geht es nicht gut, wir haben schließlich gefühlt 35 Jahre lang mit Thomas Cook zusammengearbeitet.“ Sie und ihr Team hoffen zwar, dass es weitergeht, „wir müssen aber auch mit dem Schlimmsten rechnen“. Hoffnung setzt Doris Wiegmann-Janssen auch auf einen möglichen staatlichen Überbrückungskredit für die Fluggesellschaft Condor, eine Tochtergesellschaft von Thomas Cook, um den Flugbetrieb sicherzustellen.

Die Insolvenz des britischen Veranstalters hat auch Nicole Gerdes kalt erwischt. „Ich bin geschockt, dass der zweitgrößte Touristikkonzern zusammenbricht“, sagt die Tarmstedter Reiseberaterin und Besitzerin der Reisediele. Ihre Kunden hätten jetzt das große Bedürfnis, informiert zu werden. Von den Herbstferien sei keiner von ihnen betroffen. Sie empfehle ihnen, Nerven zu behalten und abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt. „Ich halte Kontakt zu den Kunden und rufe sie an“, so die Tourismusfachwirtin.

Nicole Gerdes ist gespannt, wie sich die Insolvenz auf die Branche auswirken wird, auf die Hotels, auf Fluglinien, auf die ganze Tourismusindustrie. „Trotz der negativen Folgen für die Reisenden glaube ich prinzipiell, dass Veränderungen positiv sind.“ Dass es mit Thomas Cook überhaupt so weit kommen konnte, ist in ihren Augen auch Folge des krassen Preiskampfs in der Branche. „Die Flüge sind ja extrem günstig, die ganze Preispolitik im Tourismussektor ist aus ökonomischer und ökologischer Sicht nicht nachhaltig, es ist ein Teufelskreis.“

„Unsere Kunden regen sich auf und sind verärgert über nicht vorhandene Infos des Veranstalters“, berichtet Jasmin Kampe, Besitzerin des Reiseladens Worpswede. Wie soll etwa jener Kunde handeln, der für den 30. September eine Reise nach Mallorca gebucht hat? Sie weiß es nicht. „Wir sind genauso schlau wie unsere Kunden, wir können sie nur vertrösten.“ Von Stornierungen rät Jasmin Kampe ab, weil dann das Geld verloren ist und neue Kosten entstehen können. Für sie sind die Nachrichten zu Thomas Cook übrigens ein Déjà-vu: Im Frühjahr erst war die Fluggesellschaft Germania kollabiert.