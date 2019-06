Mit Pferd, Schildern und einer Mappe voller Unterschriften haben sich die Anhänger des Reitervereins zu Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann aufgemacht. (Bernd Kramer)

Mitglieder und Unterstützer des Lilienthaler Reitervereins setzen sich dafür ein, dass die Planungen für das neue Wohngebiet an der Mauerseglerstraße gestoppt werden. Um ihre Position zu unterstreichen, übergab der Vereins mit rund 20 Personen am Montagabend vor dem Rathaus eine Petition an Bürgermeister Kristian Tangermann. Nach Vereinsangaben haben 3562 Menschen die Forderungen unterschrieben. Drei Viertel seiner Weide- und Sportflächen würde der Verein durch das geplante Baugebiet nach eigenen Angaben verlieren. Zudem würde das verbleibende Areal direkt an das neue Wohngebiet angrenzen. „Unsere Überzeugung ist, dass der Verein durch den Verlust der Flächen nicht mehr in seiner jetzigen Form existieren kann, weil Einnahmen aus den Turnieren und Einstellermieten wegfallen“, heißt es in einer Erklärung, die der Verein veröffentlicht hat. Dem Reiterverein gehören 320 Mitglieder an, etwa 70 Prozent der Aktiven sind Kinder und Jugendliche. Die Reiter und ihre Mitstreiter sehen den Gemeinderat in der Pflicht, das Gebiet nicht wie geplant in Bauland umzuwidmen und den Aufstellungsbeschluss für die Bauleitplanung zurückzunehmen.