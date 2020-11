Hans-Helmut Pein, Vorsitzender des Reitervereins Worpswede und Umgebung, mit dem Vereinspferd Garry und der Standarte von 1923. (JASPERSEN)

Worpswede. Ein Vorsitzender, der nicht reitet, ein Gelände, das einst die größten Sportveranstaltungen weit und breit beherbergte, und enge Bindungen zu olympischen Goldmedaillengewinnern – die Geschichte des Reitervereins Worpswede und Umgebung ist reich an ungewöhnlichen Episoden. Und sie ist lang, fast auf den Tag genau 100 Jahre. Am 17. Oktober 1920 trafen sich in Worpswede 24 Freunde des Pferdesports, um den Verein zu gründen. Dass dies ausnahmslos Männer waren, manifestierte sich im Namen, sie gründeten eben nicht einen Reitverein, sondern explizit einen für Reiter. Und das blieb auch erst mal so, bis 1947 dann auch Frauen aufgenommen wurden. Die Malerin Lisel Oppel gehört zu den ersten.

Die Reiterinnen sollten dann aber umso entscheidendere Rollen einnehmen, berichtet Hans-Helmut Pein, der heutige Vorsitzende. Er ist bereits der zwölfte in diesem Amt, das er seit 2008 ausübt. Er sei zwar Pferdehalter, reite aber selber gar nicht, gesteht er. Dass er die Geschicke des Vereins heute lenkt, hängt vor allem mit seiner Frau Gertrud zusammen. Die ist quasi im Pferdestall aufgewachsen: Ihre Eltern hatten einen Bierverlag an der Worpsweder Bergstraße und man lieferte die Fässer auch dann noch mit Kutschen aus, als das eigentlich längst überholt war. Pferde gehörten zum Familienalltag und selbstverständlich bekamen die Kinder früh ihr eigenes Pony. Ihr Vater Gerhard Stelljes war in den 1970er-Jahren ebenfalls Vorsitzender des Reitervereins, sein langjähriger Vorgänger war mit Friedel Broka der damalige Betreiber der Kutscherei im Dorf.

Die Namen aller Reiterkönige und -königinnen sind auf der Königskette eingraviert. (CARMEN JASPERSEN)

Sack Roggen als Entlohnung

Gertrud Stelljes war 1969 Kreismeisterin im Springreiten, und als ihr späterer Ehemann Hans-Helmut Pein Anfang der 70er-Jahre nach Worpswede kam, verbrachte er zwangsläufig viele Stunden auf den Reitplätzen, damals als Nicolaus-Bötjer-Weide bekannt, am Weg In de Wischen, wo später dann das Hallenbad und 1990 auch die Reithalle errichtet wurden. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Verein aber die Zeiten des größten Publikumsinteresses schon hinter sich gelassen. Die Historie, die durch die Protokollbücher der Jahreshauptversammlungen dokumentiert ist, ist von einem Auf und Ab geprägt. Die ersten Jahre nach der Gründung waren von der Inflation geprägt, 1923 beschloss man, die letzten Ersparnisse auszugeben, ehe sie wertlos würden. Man bestellte eine Königskette und eine Standarte, die bis heute existieren. Walter Müller schuf Letztere und erhielt dafür einen Sack Roggen als Entlohnung. „Damit war ihm damals offenbar mehr gedient als mit Geld“ heißt es in der Chronik zum 50. Jubiläum von 1970.

Die berichtet auch vom ersten Turnier am 5. und 6. Juni 1926, das von einem tödlichen Unfall des Reiters Gevert Böttjer aus Wiste überschattet war. Nachdem der Reiterverein schon 1933 in die „Reiter-SA“ überführt werden sollte, beschlossen die Vereinsmitglieder zwei Jahre später, ihn schlichtweg ruhen zu lassen. Im Protokollbuch finden sich drei leere Seiten, herausgerissen aber wurden keine. 1947 überzeugte man die alliierte Militärregierung, den Verein wieder aufleben lassen zu dürfen. Mit den ersten Frauen in ihren Reihen machten sich die Worpsweder daran, wieder Turniere zu organisieren. Damals wurden neben Springreiten und Dressur auch Trab- und Galopprennen veranstaltet, die Chronik berichtet von bis zu 10 000 Zuschauern auf dem Gelände – eine Zahl, die Gertrud und Hans-Helmut Pein heute kaum glauben können.

Viel sportliche Kompetenz

Der Schwerpunkt aber blieb das Dressur- und Springreiten, und in diesen Sparten konnte man auf prominente Unterstützer zählen: Die einzige Ehrenvorsitzende des Vereins, die heute 94-jährige Helga Gerdts, die vor Jahrzehnten noch eigenhändig den Platz mitpflasterte, ist die Schwiegermutter von Paul Schockemöhle. Und mit dem Frankenburger Herbert Meyer, der als Bundestrainer der Springreiter unter anderem fünf olympische Goldmedaillen errang, hat man höchste sportliche Kompetenz in den Reihen der eigenen Mitglieder. Zahlreiche bekannte Spitzensportler und -pferde waren in Worpswede zu erleben, und selbst königliche Gäste gab es: Haya Bint Al Hussein, Prinzessin von Jordanien und spätere Präsidentin der Internationalen Reiterlichen Vereinigung, war zu Gast. „Sie kam gleich mit einem ganzen Tross von Leibwächtern“; erinnert sich Hans-Helmut Pein. „Ihren riesigen Pferdetransporter fuhr sie aber selber.“

Das Protokoll der Vereinsgründung von 1920 ist erhalten geblieben, ebenso wie die aller folgenden Versammlungen bis heute. (CARMEN JASPERSEN)

Dass das eigene Reitturnier, das traditionell am dritten September-Wochenende stattfindet, aufgewertet wurde, hatte man allerdings dem Zufall zu verdanken. Im Jahr 2015 stand der Platz nach anhaltenden Regengüssen so tief unter Wasser, dass der erste Tag ausfallen musste. Man beschloss, die Preisgelder und Prämien auf den zweiten Tag zu übertragen, sodass das geplante S-Springen zu einer Prüfung mit zwei Sternen aufgewertet werden konnte – ein solches hatte es im Landkreis Osterholz zuvor noch nicht gegeben. Man blieb dabei und hätte es auch gerne in diesem Jahr zum runden Jubiläum angeboten. Aus bekannten Gründen kam es anders, und damit fehlt den Reitern auch ihre wichtigste Einnahmequelle. Der Vereinsalltag aber lief auch unter Corona weiter, nur beim Voltigieren muss man nun wohl Abstriche machen. Dieser relativ junge Zweig des Vereins mit der Trainerin Carrie Enter und vielen Kindern zwischen vier und 14 Jahren ist auch ein Stück Zukunftssicherung. Sie arbeiten mit dem Wallach Garry, aktuell dem einzigen vereinseigenen Pferd. Hinzu kommen neun eingestellte Pferde von Vereinsmitgliedern, die neben den Mitgliedsgebühren zumindest ein paar Einnahmen garantieren. Absatteln muss man aber noch lange nicht, da ist sich Hans-Helmut Pein sicher. Dafür müsste der Vorsitzende ja auch erst mal selber aufsitzen. Das, versichert er glaubhaft, habe er aber nicht vor.