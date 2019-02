Die Einsatzkräfte hatten jede Menge zu tun, um die immer wieder aufflammenden Glutnester in Schach zu halten. (Lars Fischer)

Großeinsatz für die Worpsweder Feuerwehr: Am Sonnabendnachmittag ist eine Reithalle an der Bergedorfer Straße in Brand geraten. Gegen 15 Uhr wurde das Feuer gemeldet, das zu einem Einsatz aller sieben Ortswehren führte.

Die Halle auf einem landwirtschaftlichen Hof war aus bislang unbekannter Ursache in Flammen geraten. Dem Eigentümer und weiteren Zeugen gelang es, sämtliche Pferde aus den benachbarten Ställen zu evakuieren, sodass weder Tier noch Mensch zu Schaden kamen. Allerdings gestalteten sich die Löscharbeiten für die Wehren schwierig: Das Holzgebäude lag zwischen weiteren Hallen und war nur schwer zugänglich, außerdem sorgten eingelagertes Heu und Stroh für immer wieder aufflammende Glutnester. Eine Gasflasche drohte zu explodieren, konnte aber rechtzeitig mit Löschwasser gekühlt werden.

Vertreter aller sieben Worpsweder Ortswehren waren an dem Einsatz in Bergedorf beteiligt (Lars Fischer)

Da in der Decke des Gebäudes ebenfalls Glutnester lokalisiert wurden, mussten mittels Drehleitereinsatz die Dachpfannen entfernt werden. Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich bis in den Abend hin, die Bergedorfer Straße blieb über Stunden voll gesperrt. Die Höhe des Schadens stand am Abend noch nicht fest.