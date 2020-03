Der Reiterverein Lilienthal lässt seine insgesamt 21 Pferde auf Pachtland weiden. Nach dem Aus für das Baugebiet an der Mauerseglerstraße verlangen die Landeigentümer nun, dass die Tiere von den Flächen verschwinden. (Reiterverein Lilienthal)

Die vier Truper Landwirte, die ihre Weiden und Äcker an der Mauerseglerstraße zu Bauland machen wollten, haben ihre Ankündigung wahr gemacht: Per Einschreiben wurde dem Reiterverein am Donnerstag offiziell mitgeteilt, dass die Pachtverträge für die Pferdeweiden beendet sind. Auch eine Frist wurde den Reitern gesetzt: Bis an diesem Freitag um 14 Uhr sind die Flächen freizuräumen und dürfen dann auch nicht mehr von Vereinsmitgliedern betreten werden. Das hat der Rechtsanwalt der Landeigentümer gegenüber der WÜMME-ZEITUNG bestätigt. Der Reiterverein will den Schritt der Landwirte juristisch überprüfen lassen, kündigte Vorsitzende Cornelia Harbers am Abend an.

Die Auflösung der Pachtverträge ist der vorläufige Höhepunkt der Auseinandersetzung, die es um das angedachte Baugebiet seit mehr als einem Jahr gibt. Am Dienstag hatten Lilienthals Politiker im Verwaltungsausschuss die Pläne von Investor Ingo Damaschke begraben, aus einem Teil der Flächen ein Baugebiet für 96 Reihenhäuser, 34 Sozialwohnungen und 30 Seniorenappartments zu machen. Das Ganze passierte vor allem unter dem Eindruck der Korruptionsvorwürfe, die am vergangenen Wochenende öffentlich wurden. Ein Ratsmitglied soll bestochen worden sein, um die politische Entscheidung zum Baugebiet zu beeinflussen. Die Polizei ermittelt. Der Verwaltungsausschuss zog daraufhin auf Initiative von Bürgermeister Kristian Tangermann die Notbremse und beerdigte die Bauleitplanung.

„Es sind alle Flächen gekündigt, für die Verträge zwischen den beiden Parteien bestanden haben“, erklärte Jörg Sommer als Bevollmächtigter der Eigentümer. Und er kündigte weitere Schritte an. Die Weideflächen sollen künftig wieder landwirtschaftlich genutzt werden, indem sie umgepflügt und neu eingesät werden. An Maisanbau sei nicht gedacht. „Das wird jetzt zeitnah passieren. Ich gehe davon aus, dass die Flächen komplett eingezäunt werden, sodass auch Fußgänger das Gelände künftig nicht mehr durchqueren können“, sagte Sommer.

Als weitere Eskalationsstufe oder Racheakt der Eigentümer für das gescheiterte Projekt betrachtet der Rechtsanwalt die sofortige Beendigung der Pachtverträge nicht. Sommer sieht die Angelegenheit in erster Linie geschäftsmäßig-juristisch und verweist auf die Klauseln in den Pachtverträgen. Dabei betont er, dass diese Regelungen zum Ausstieg aus den Verträgen auf Geheiß des Reitervereins aufgenommen wurden. Und demnach muss der Reiterverein die Weideflächen unverzüglich für den Fall an die Landeigentümer zurückgeben, dass die Gemeinde das Baugebiet ablehnt. Das sei nun geschehen, insofern werde nur umgesetzt, was vorher vereinbart worden sei.

Reiter mit ihrem Protest auf Konfrontationskurs

Der Bremer Rechtsanwalt lässt keine Gelegenheit aus, zu betonen, dass der Reiterverein selbst für die harte Reaktion der Landeigentümer verantwortlich ist. Etwa drei Jahre lang sei vonseiten des Vereins nicht ein einziger Versuch unternommen worden, in Gesprächen gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Stattdessen seien die Reiter mit ihrem öffentlichen Protest auf Konfrontationskurs gegangen. Bis zuletzt habe es nicht ein Signal gegeben. „Ich glaube, dass das Handeln des Reitervereins dazu geführt hat, dass jetzt alle Verlierer in der Angelegenheit sind“, meint der Anwalt.

„Wir lassen die Angelegenheit von unserem Anwalt juristisch prüfen“, erklärte die Vorsitzende des Lilienthaler Reitervereins Cornelia Harbers am Abend nach Rücksprache mit dem Vorstand. Sie sei sich jedoch ziemlich sicher, dass die Pferde nicht von der Weide müssen. Die Vereinschefin kann sich nicht vorstellen, dass die Eigentümer der Wiesen womöglich ihr Hausrecht durchsetzen und die Tiere abtransportieren lassen. „Soweit wird es nicht kommen“, hofft Cornelia Harbers. In jedem Fall wollen Vertreter des Vereins am Freitag um 14 Uhr vor Ort sein.

Aktuell stehen alle 21 Pferde des Reitervereins auf den Pachtflächen der vier Truper Landwirte. Alternativ könnte der Verein die Tiere auf dem benachbarten Turnierplatz unterbringen, allerdings nicht in Weide-, sondern in Paddockhaltung. „Das geht aber nicht von heute auf morgen“, erklärt die Vorsitzende, dass zunächst einmal Zäune gebaut werden müssten. Sollte der Turnierplatz für die Pferdehaltung gebraucht werden, seien keine Turniere mehr möglich, bedauert Cornelia Harbers.

Unterdessen betrachtet der SPD-Ratsherr Oliver Blau den Reitverein als „Bauernopfer“ der Bauland-Auseinandersetzung. „Es ist sehr befremdlich, in welcher Weise der Reitverein von den Landwirten, dem Anwalt Sommer und dem Investor Damaschke dazu instrumentalisiert wird, gegen die Gremien der Gemeinde Druck auszuüben. Das ist im Versuch gescheitert, was absolut begrüßenswert ist. Und nun soll durch fristlose Kündigung der Flächen offenbar Rache am Reitverein genommen werden“, sagte Blau.

Der SPD-Mann stellt dazu fest, dass der Reitverein an der Entscheidung der politischen Gremien der Gemeinde Lilienthal niemals beteiligt gewesen sei und kein politisches Stimmrecht habe. Selbst wenn der Verein sowie die Diakonische Behindertenhilfe und die Anwohner der Straße Im Orth die Bebauung akzeptiert oder gar gutgeheißen und sich dafür eingesetzt hätten, hätten die Gremien der Gemeinde Lilienthal trotzdem gegen die Bebauung entscheiden können, erklärte er.