Worpswede. Als Peter Klug aus der Stadt kommend erstmals in ein ländliches Umfeld zog, erregten seine neuen Nachbarn sofort seine Aufmerksamkeit. Der Blick aus seinem Haus führt direkt auf eine große Weide, auf der Kühe friedlich grasen. Jetzt blicken sie den Besucher seines Ateliers – eingetaucht in blaue, gelbe und rote Farbstimmungen – direkt von den Wänden an. Doch Peter Klug versteht sich nicht als Kuhmaler, ihn reizen stets neue Herausforderungen sowohl in der Wahl der Motive als auch im Umgang mit den künstlerischen Medien.

Bis zu seinem Umzug nach Worpswede hatte sich Peter Klug noch nie mit Tieren beschäftigt. Seine Arbeiten kreisten um urbane Themen wie „Massen und Gruppen“. Durch die unmittelbare Nähe stellte er fest, dass Kühe „besondere Persönlichkeiten“ sind. Genau das nimmt der Betrachter der farbigen Gemälde auch wahr. Im Kontrast dazu stehen kleine Objekte an beweglichen Drähten. Dazu vergoldete der Künstler kleine Plastikkühe und versah sie mit Insektenflügeln, sodass sie zu einer Art Pegasus werden. Inzwischen hat er sich von diesem Thema verabschiedet und sich neuen Herausforderungen gestellt.

Geboren wurde Peter Klug in München, doch nach der Schulzeit zog es ihn in den Norden. Bremen gefiel ihm besonders gut und so ließ er sich dort nieder, um Kunst und Germanistik zu studieren. In dieser Zeit gehörte er der Künstlergruppe „Die oberen 10 000“ an, die sich vor allem auf Projekte im öffentlichen Raum konzentrierte. So präsentierte sie unter anderem in den Ladenräumen einer ehemaligen Bäckerei Fake-Reliquien von berühmten Persönlichkeiten. Eine weitere Aktion führte die Gruppe in Städte wie Hamburg, Köln und Berlin. In Zeltstädten wollten sie mit verschiedenen Kunstaktionen das Publikum direkt erreichen.

Nach diesen künstlerisch intensiven Jahren konzentrierte sich Peter Klug auf die Familiengründung und begann als Lehrer für Kunst und Deutsch zu arbeiten. Nach Worpswede zog er vor fünf Jahren, um sich wieder vermehrt der Kunst zu widmen. Ihm gefällt die kreative Energie des Ortes, an dem er auch zum Mitbegründer von „Mimims Erben“ wurde. Dennoch, so sagt er, fehlt ihm eine junge Kunstszene. Eine wichtige Keimzelle dafür sieht er in den Worpsweder Künstlerhäusern, mit denen er im Kontakt stehe und deren Entwicklungen und Aktionen er mit großem Interesse verfolge.

Kasten mit Kokon

Nach der Kuh-Serie entwickelte Peter Klug neue Themen und Ausdrucksweisen. Im Zentrum seiner Arbeit stehen jetzt die Guckkästen mit ganz unterschiedlichen Motiven. Dazu nimmt er mehrere Acrylglasplatten und zeichnet jeweils Teile eines Motivs darauf. In einem kleinen Holzkasten werden sie hintereinander gestaffelt eingebracht.

Die Kästen befinden sich etwas unterhalb der Augenhöhe auf einem Metallstab, sodass man sich schon ein wenig beugen und hin- und herbewegen muss, um etwas zu sehen. „Der Betrachter kommt physisch in Bewegung. Neugier und Voyeurismus werden befeuert“, sagt Peter Klug. Erst wenn sich der Betrachter richtig vor dem Kasten positioniert, wird das Motiv deutlich erkennbar. So blickt man überrascht in das Gesicht von Greta Thunberg. In einem anderen Kasten entdeckt man einen Kokon, der an einem Zweig hängt und fragt sich, was sich dort wohl entwickeln wird.

In der Kunst von Peter Klug geht die Entwicklung weiter. Auch wenn ihn die Guckkästen weiter beschäftigen, begibt er sich auf neue Pfade. Seit der Maskenpflicht ist ihm ein Phänomen aufgefallen: Auf Wegen und Straßen liegen einzelne, verlorene Masken. Diese fotografiert er in ihrem Umfeld und malt mit wenigen Strichen ein Gesicht in die Fotografie. Aus der Distanz ist der Betrachter zunächst irritiert, denn es kommt zu einer optischen Verwirrung, da auf den ersten Blick das Gesicht und die Masken dominieren. Erst wenn man näher herantritt, offenbart sich die gesamte Komposition. Gerade diese optische Verwirrung zu erzeugen reizt den Künstler, der sich schon wieder neuen Herausforderungen stellt: Zurzeit setzt er sich mit Videoarbeiten auseinander.