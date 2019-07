Ringelnattern sind für Menschen ungefährlich (Symbolbild). (Maren Arndt / frei)

Worpswede. Eine 86-Jährige staunte nicht schlecht, als sie am Freitagmittag in ihrem Haus im Ernst-Lichter-Weg in Worpswede plötzlich eine Schlange entdeckte. Sie rief die Polizei, die nur kurz recherchieren musste und schnell Entwarnung gab: Es handelte sich um eine heimische Ringelnatter, die absolut harmlos ist. Die Beamten fingen das Reptil ein und brachten das Tier in ein benachbartes Waldstück, wo es in die Freiheit entlassen wurde.

Die Ringelnatter lebt nach Auskunft des Naturschutzbundes (Nabu) bevorzugt in und an stehenden Gewässern sowie Feuchtgebieten, komme aber durchaus auch weitab von Gewässern vor. Ausgewachsene Exemplare sind 80 bis 120 Zentimeter lang, einzelne Tiere können noch größer werden. Der Körper der Ringelnatter weist meist eine hell- bis dunkelgraue Grundfarbe auf, dazu kommen dunklere Flecken auf dem Rücken und an der Seite. „Die anmutigen Ringelnattern sind für den Menschen vollkommen ungefährlich und pflegen auch untereinander einen friedfertigen Umgang.“ Ringelnattern ernähren sich vor allem von Fröschen und Kröten, so der Naturschutzbund. Zarte Molche und Kaulquappen würden ebenso gerne gefressen; auch kleinere Fische stehen auf dem Speiseplan, heißt es. Als Gelegenheitsnahrung dienen beispielsweise Mäuse und Schnecken. Da Amphibien die wichtigste Nahrungsgrundlage stellten, seien Ringelnattern oft in deren Nähe zu finden.

Übrigens: Nach altem Volksglauben sollen Ringelnattern, die in der Nähe des Menschen leben, kleine Kinder bewachen, Haus und Vieh schützen und ganz allgemein Glück und Segen bringen, so der Nabu.