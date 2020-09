Auch Fahrräder werden von den ehrenamtlichen Helfern des Repair-Cafés wieder auf Vordermann gebracht. (Repair-Café)

Lilienthal. Die Freiwilligenagentur Lilienthal hinter dem Amtmann-Schroeter-Haus an der Hauptstraße wird ab der kommenden Woche zur Reparatur-Annahmestelle. Die Nachhaltigkeitswochen beginnen und das ehrenamtlich betriebene Repair-Café beteiligt sich daran. An sechs Terminen bis zum 8. Oktober können defekte Haushaltskleingeräte während der Büro-Öffnungszeiten abgegeben werden. Kaputte Toaster, Kochplatten und Ähnliches werden anschließend in die Werkstätten der ehrenamtlichen Reparateure gebracht und dort möglichst instandgesetzt.

Das Repair-Café, wie es die Lilienthaler in Murkens Hof kennen, kann in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden. An den Sonntagen kommen um die 150 Menschen zusammen, an die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln ist da nicht zu denken. Also haben sich die Verantwortlichen andere Wege ausgedacht, wie sie Geräte wieder auf Vordermann bringen und so einen Beitrag gegen die Wegwerf-Gesellschaft leisten können.

Die Haushaltsgeräte-Tage in der Freiwilligen-Agentur sind Montag, 21. September, von 8.30 bis 10.30 Uhr, Donnerstag, 24. September, von 14 bis 16 Uhr, Montag, 28. September, von 8.30 bis 10.30 Uhr, Donnerstag, 1. Oktober, von 14 bis 16 Uhr, Montag, 5. Oktober, von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr sowie Donnerstag, 8. Oktober, von 14 bis 16 Uhr.

Unabhängig davon werden aber auch Fahrräder repariert, und zwar an Ort und Stelle auf dem Hof vor dem Amtmann-Schroeter-Haus. Die Repair-Café-Fachleute stehen bereit, um Tipps zu geben, Wartungsarbeiten vorzunehmen oder kleinere Reparaturen zu erledigen. Am Montag ist das noch nicht möglich, ansonsten sind die Termine und Uhrzeiten mit jenen der Haushaltsgeräte-Abgabe identisch.

Einen Extra-Termin gibt es für Menschen, die kaputte und löchrige Textilien flicken möchten. Am Sonntag, 20. September, werden von 10 bis 12 Uhr die Nähmaschinen in Murkens Hof aufgebaut. Ehrenamtliche des Repair-Cafés zeigen den Gästen, wie sie Kleidungsstücke und Stoffe ausbessern können. Auch wenn jemand Probleme mit der Nähmaschine hat, kann er sich ans Repair-Café wenden. Anfragen dazu am besten per E-Mail an repair-café@murkens-hof.de oder an die Freiwilligenagentur unter 04298/ 279 76 30.