Lilienthal. Die Osterholzer Stadtwerke sind seit Mittwoch dabei, auf einem 300 Meter langen Abschnitt der Butendieker Landstraße neue Wasserrohre zu verlegen. Zwischen Amtmann-Schroeter-Straße und Von-Hodenberg-Straße wurden aber schon am Montag andere Bauarbeiter gesichtet, die die löchrige Fahrbahn erneuert haben. Erst reparieren und dann alles wieder aufreißen? Ganz so schildbürgerstreichartig, wie man vermuten könnte, verhält es sich dann doch nicht. Laut Stadtwerke werden die neuen Rohre im Seitenraum der Straße verlegt, die geflickte Fahrbahn bleibt unberührt. Unglücklich, so räumt Pressesprecher Jürgen Möller ein, sei die Situation dennoch, weil nun eine Baustelle auf die andere folge. Fest steht aber auch: Gearbeitet wurde, ohne dass die jeweils Verantwortlichen für die beiden Baustellen voneinander wussten.

Für die als dringlich eingestufte Erneuerung der Straßendecke der Butendieker Landstraße ist das Amt für Straßen und Verkehr in Bremen zuständig. Dort lagen keine Informationen über die Pläne der Stadtwerke auf Lilienthaler Gebiet vor. „Die Maßnahme war für uns nicht absehbar und ist auch nicht abgesprochen worden“, heißt es von dort. Die Stadtwerke bestätigen, das Bremer Amt vorab nicht informiert zu haben. „Unsere Ansprechpartner sind die örtlichen Kommunen, mit denen wir unsere Baumaßnahmen abstimmen. Bremen gehört nicht dazu“, sagt Stadtwerke-Sprecher Jürgen Möller.

In der Lilienthaler Gemeindeverwaltung betont man, mit der Straßenerneuerung der Butendieker Landstraße auf Bremer Hoheitsgebiet nichts zu tun zu haben. Sollte es aber in anderen Fällen tatsächlich um eine Straße im Zuständigkeitsbereich gehen, teilen die Versorger dem Rathaus in der Regel mit, wann und wo sie tätig werden wollen. Dann habe die Gemeinde die Möglichkeit, dies bei der Straßensanierung zu berücksichtigen.

Jährlich wird vom Gemeinderat eine Prioritätenliste der Straßenzüge erstellt, die saniert werden sollen. Das aber, so sagt Baudienste-Chef Stephen Riemenschneider, sei eine Wunschliste. Immer wieder komme es vor, dass Baumaßnahmen aufgeschoben werden, weil etwas Unvorhergesehenes dazwischen kommt und dann Vorrang hat. Das Budget der Gemeinde sei nun mal begrenzt, alles sei nicht bezahlbar. Nicht immer sei es also möglich, dass Versorger und die Gemeinde im Gleichklang arbeiten.