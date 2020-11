Anna Pani vom Lilienthaler Restaurant Da Luciano inmitten jeder Menge Pizzakartons. Bei ihr wird weiter gekocht. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld/Lilienthal/Worpswede. Mehr Tische im Freien und weniger in den Räumen, Händedesinfektion am Eingang, Hygienekonzepte, Kontaktbögen – all das hat Gaststätten nicht davor bewahrt, dass sie nun abermals schließen mussten. Vorerst bis Ende November, obwohl auch das Robert-Koch-Institut (RKI) noch am 17. September schrieb: „Übertragungen im öffentlichen Bereich (in Verkehrsmitteln, Gaststätten, Hotels) kamen, sicher auch bedingt durch die massiven Gegenmaßnahmen, vergleichsweise deutlich seltener vor.“ Anders als im Frühling ereilt der Lockdown die Gastronominnen und Gastronomen diesmal nicht unerwartet. Viele Häuser sind vorbereitet und das Außer-Haus-Geschäft ist schon vor Monaten angelaufen.

In der Lilienthaler Pizzeria Da Luciano stapeln sich jetzt wieder die vorgefalteten Pizza-Kartons. Schon in den Tagen vor dem Lockdown seien weniger Tische reserviert und wieder mehr Essen abgeholt worden, erzählt Inhaberin Anna Pani. Sie habe sich bei Kollegen umgehört und könne verstehen, wenn einige ihre Restaurants ganz schließen. Doch sie könne sich auch nicht vorstellen, dass Ende November alles erledigt sei und fragt daher: „Wie lange willst du denn zumachen?“

Bei Da Luciano wird weiter gekocht. „Wir wollen es versuchen“, sagt die Gastronomin. Ihre Gerichte gibt es nun zum Abholen. Aufgrund der Erfahrungen aus dem ersten Lockdown hat Pani sich schon mit mehr Pizza-Kartons, mehr Mehl und mehr Hefe auf die erneuten Einschränkungen vorbereitet. „Man weiß gar nicht, wie das laufen wird“, sagt sie an ihrem ersten Lockdown-Tag. Aber wie auch andere Kollegen aus der Branche hat sie im Frühjahr die Erfahrung gemacht, dass es rund eine Woche dauert, bis sich der Abholservice der Gaststätten herumgesprochen hat.

Seit 1983 kocht die Familie Wong an der Grenze zwischen Borgfeld und Horn im Restaurant Canton Gerichte im kantonesischen Stil. „Die Routine ist da“, sagt Chefin Leisan Wong. „Der Außer-Haus-Verkauf läuft seit dem ersten Lockdown.“ Und das Angebot werde von den Gästen bislang sehr gut angenommen. Besondere Vorkehrungen für den zweiten Lockdown habe die Gaststätte nicht getroffen.

„Das erste Mal war der Probelauf“, sagt Daniela Twedorf von Meyerdierks Garden in Lilienthal über das Außer-Haus-Geschäft im Frühling. Es sei richtig gut gelaufen und auch im Sommer gab es keine Pause. Somit sei klar gewesen: Sollte wieder ein Lockdown kommen, werde der Außer-Haus-Verkauf wieder verstärkt, inklusive Lieferservice. Die Chefs fahren dabei auch selbst, so wie jeder im Team, der ein Auto habe.

Der Küchenablauf sei entsprechend umstrukturiert worden, so die Köchin, und ein zusätzlicher Fahrer sei auch im Einsatz. Da, wo bislang Geschirr in den Schränken stand, türmen sich jetzt griffbereit die Styropor-Verpackungen, so Twedorf. Diese hielten das Essen besser warm als die Verpackungen, die man noch im Frühjahr genutzt habe. Das Ziel sei ja, „dass jeder in kurzer Zeit schnell ein heißes Essen bekommt“. Auf der Speisekarte stehen Gerichte, die sich gut transportieren lassen, wie beispielsweise Baguettes, Nudelgerichte, Schnitzel in vielen Varianten und Salate.

Das Stammpersonal soll bleiben: Wirtin Sarah Martini aus dem "Zum Hemberg". (Kosak)

Twedorf klingt entschlossen, auch wenn die Gesellschaften an den Wochenenden, aber auch die Vereinstreffen und Versammlungen erst einmal wegfallen. „Wir hoffen nur das Beste, man kann nicht einfach aufgeben und den Kopf in den Sand stecken“, sagt sie. Dafür verzichte das Team ab sofort auf Ruhetage. „Wir ziehen durch“, so Twedorf, auch weil die Öffnungszeiten mit 17 bis 22 Uhr gegenüber dem Normalbetrieb verkürzt seien. In der Summe sieht Daniela das Restaurant Twedorf Meyerdierks Garden auf die aktuelle Situation „gut vorbereitet“.

„Wir haben gelernt, nicht erst zwei Wochen zu schließen“, sagt Sarah Martini über den Start in die zweite Lockdown-Zeit. Diesmal wird auch im Restaurant Zum Hemberg in Worpswede ab Tag eins weiter gekocht und auf vielen Kanälen dafür geworben. Zudem sei das Außer-Haus-Geschäft über den Sommer nicht ganz verschwunden. Von Vorteil sei gewesen, so Martini, dass sie sich auf die neuerliche Schließzeit vorbereiten konnten und sie erst einmal auf einen Monat begrenzt sei. Das sei absehbar. Auch wenn es letztlich länger dauern könne, fügt sie an. Die Gastronomin und ihr Mann Jan werden kreativ. Für den 11. November hatten sie schon die Martinsgans beworben. Was damit nun tun? Martini sagt: „Eine ganze Gans für zu Hause – mit zwei Haushalten geht das schon.“ Trotz verkürzter Öffnungszeiten sagt Martini: „Wir behalten unser Personal.“ Minimierte Stunden und Urlaub sollen helfen. Anders für die Aushilfen. Diese seien „stillgelegt“, bedauert Sarah Martini, und das tue ihr leid.

An anderer Stelle hingegen wird Personal gebraucht. „Ich suche händeringend Auslieferer“, erzählt Mohsan Ahmed von Mo's Pizza in Lilienthal. Auch für einen Lieferdienst stelle Corona eine Herausforderung dar. Die Abläufe, um Vorsichtsmaßnahmen erweitert, haben sich neu einspielen müssen, so Ahmed. Beispielsweise habe er seit dem ersten Lockdown die Abholzeiten wie eine Maschinerie getaktet, damit sich nicht mehrere Kunden gleichzeitig in dem Lokal an der Hauptstraße aufhalten, obwohl die Fläche groß sei. Weil nun trotz Lockdown der gewohnte Service beibehalten werden soll, stellt er den Tresen vor die Tür. Dort könne direkt bestellt werden. Aber Ahmed wirbt: „Wenn es geht, bleiben Sie zu Hause.“